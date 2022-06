"자막 누르는 걸 잊지 마세요"* SDF영상은 15개국어로 서비스됩니다.* Don’t forget to hit the CC button for subtitles. We provide subtitles in 15 languages for global fans.새로운 상식을 만드는데 앞장서는 개인들은 특별한 사람들일까? 부당함에 목소리를 내는 데에 자격이 필요한가? 일본의 혐오표현 방지법 제정을 이끈 시민들의 사례를 통해 “혐오”에 대해, 또 부당함에 목소리를 내는 다양한 개인들에 대해 들여다보고자 한다.