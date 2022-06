"자막 누르는 걸 잊지 마세요"* SDF영상은 15개국어로 서비스됩니다.* Don’t forget to hit the CC button for subtitles. We provide subtitles in 15 languages for global fans.미국 할리우드 거물 제작자의 성폭력 폭로에서 시작돼 국내에도 법조계, 문학계, 연극계, 영화계, 학계, 정치권 등으로까지 퍼진 성폭력을 둘러싼 #미투 운동, 그리고 기업 내 경제 권력의 부당한 갑질을 둘러싼 내부 고발까지... 지난해와 올해, 부당한 기존 관행에 균열을 일으키고 있는 “용기를 낸 사람들”의 이야기를 직접 듣고 모두의 “존중 받을 권리”에 대해 이야기 나눠본다.