[씨네멘터리] 이런 영화가 또 나올 수 있을까? '탑건:매버릭'

이미지 확대하기

톰 크루즈를 거쳐간 한미 양국의 대통령들

이미지 확대하기

우리 시대 최후의 진짜 무비 스타

이런 영화는 다시 나오기 힘들 것

"탑건", 그리고 미 국방부와 할리우드

이미지 확대하기

장군(에드 해리스)

삼십 년 넘는 군 복무, 참전 메달, 무공 훈장들.

지난 40년 동안 석 대의 적기를 격추시킨 유일한 조종사.

그러나 자네는 진급도 못하고, 전역도 하지 않고. 최선을 다했지만 사라지기를 거부했네.

매버릭, 자네는 지금쯤은 적어도 별 두 개를 달았어야 해.

그런데 뭔가, 겨우 대령이라니. 이유가 뭔가?

매버릭(톰 크루즈)

장군님, 그게 저도 의문입니다.

장군

이제 끝내야 할 때야, 매버릭 대령. 대령은 곧 사라져줘야 해.

매버릭

그럴지도 모르죠. 장군님. 하지만 오늘은 아닙니다.



(영화 "탑건:매버릭" 중)

지난 5월 4일, 미국 샌디에이고 해안가. 퇴역한 미국 항공모함을 개조해 만든 USS 미드웨이 박물관의 갑판에 헬기 한 대가 날아와 착륙했다. 사각 보잉 스타일의 짙은 녹색 선글라스를 쓰고 쓰리피스 슈트를 차려입은 중년 남성이 조종석에서 내려 저벅저벅 걸어왔다. '톰 형'이었다. 이날은 영화 "탑건:매버릭"의 월드 프리미어 날이었다. 영화를 제작하고 비행기를 조종하는 것은 톰이 네 살 때부터 꿈꾼 일이었다. ("I was 4 years old and I wanted to make movies and I wanted to fly airplanes"- 75회 칸 영화제 마스터클래스 대담 중 발언) 톰 크루즈는 "탑건 매버릭"에서도 헬리콥터와 P-51 머스탱 프로펠러 전투기를 직접 몬다. 당연히 조종 면허가 있다. '꿈은 이루어진다(Dreams come true)'의 표본이란 게 있다면 바로 이런 게 아닐까.톰은 대역 없이 위험한 액션 장면을 직접 연기하는 걸로도 유명하다. 가히 할리우드의 성룡이라 할만하다. (몸값 비싼 할리우드 톱스타들은 왠지 몸을 사릴 것 같다. 투자사와 제작사가 뜯어말려서라도) 성룡의 1986년 작 "용형호제" 쿠키영상에는 성룡이 성벽에서 나무로 뛰어내리다 추락해 머리가 깨져 피를 철철 흘리던 NG장면이 나오는데, 실제로 이때 성룡은 두개골이 함몰되고 고막이 나가는 큰 부상을 입어 사망설까지 돌았다. 악착같기는 톰 크루즈도 만만치 않아서 "미션 임파서블: 폴아웃"에서는 족히 20미터는 돼 보이는 건물 사이를 허리에 끈 하나 묶고 뛰어넘다 발목이 부러졌는데 촬영을 멈추지 않고 절뚝거리며 뛰어가는 장면은 혀를 내두르게 한다. 더 놀라운 것은 "미션 임파서블:폴아웃"을 찍을 때가 톰이 50대 중반이었다는 것이다. (성룡이 "용형호제"를 찍었을 때는 30대 초반)얼마 전 80년대 '한국영화 뉴웨이브'를 연 박광수 감독의 리얼리즘 영화 "칠수와 만수(1988)"의 몇 장면을 다시 보다가 우연히 톰 형을 발견했다. 만수역의 젊은 안성기와 칠수역의 새파란 박중훈이 대화를 나누는 장면의 배경에 극장 간판이 어른거리는데(당시 극장에는 사람이 직접 그린 간판이 나붙었다) 거기 톰 형의 얼굴이 떡 하니 있는 것이었다. 한국에서는 1987년 겨울 개봉했던 "탑건" 1편의 간판이었다. 25살의 풋내기 배우였던 톰 크루즈는 이 영화로 전 세계적인 스타덤에 올랐다. "탑건" 1편이 나온 지 36년이 지났다. 다음 달이면 톰 형은 환갑을 맞는다. 톰 형이 환갑이라니, 아무리 환갑이 예전 느낌이 아니라지만 그래도 믿기지 않는다. 그러나, 한번 생각해보자. 톰 크루즈는 미국에서는 로널드 레이건-아버지 부시-빌 클린턴-아들 부시-버락 오바마-도널드 트럼프-조 바이든 대통령 시절 내내 톱스타였고, 한국의 경우 노태우-김영삼-김대중-노무현-이명박-박근혜-문재인-윤석열 대통령 시대까지 최고의 무비 스타로 존재했다. 탑건, 컬러 오브 머니, 칵테일, 레인맨, 7월 4일생, 어 퓨 굿 맨, 파 앤드 어웨이, 미션 임파서블, 제리 맥과이어, 아이즈 와이드 셧, 매그놀리아, 마이너리티 리포트 등 그의 필모그래피는 명감독들의 작품성 있는 영화와 흥행작이 적절히 안배돼있다. (물론 최근에는 블록버스터 배우로 많이 활약한다)톰 크루즈는 '최후의 무비 스타'이다. 현재 전 세계 박스오피스는 CG로 무장한 마블의 슈퍼히어로들이 지배한다. 하지만 톰 크루즈는 여전히 리얼 액션을 고집한다. 톰은 스티븐 스필버그나 크리스토퍼 놀란, 제임스 카메론 감독처럼 할리우드에 몇 안 남은 '극장영화주의자'들처럼 영화라는 개념에 극장을 포함시킨다. 톰 크루즈는 넷플릭스나 아마존 같은 스트리밍 서비스를 위해서 영화를 만들지 않는다. "탑건:매버릭"은 코로나로 할리우드 최장 기록인 23개월 동안 개봉을 미뤘지만, 톰은 극장 개봉을 기다리며 스트리밍 서비스에 영화를 넘기지 않았다.과거에 관객들은 스타 배우를 보기 위해 극장에 갔다. 극장에 같이 가자고 하면 "누가 나오는데?"라는 게 당연한 첫 질문이었다. 아놀드 슈월츠제네거나 실베스터 스탤론은 그 이름 자체가 장르였다. 이제는 그런 '글로벌 무비 스타'가 사라졌다. 세계 각국에서 모든 연령층의 관객을 모을 수 있는 스타 배우는 이제 톰 크루즈 정도 밖에 남지 않았다. 뉴욕타임즈는 '드웨인 존슨, 톰 홀랜드, 젠다이야, 라이언 레이놀즈, 크리스 프랫 등은 엄청나게 성공적이지만 특정 프랜차이즈 영화 또는 슈퍼히어로 영화에 묶여있거나 전 세대에 어필할 수 있다는 게 증명되지 않았다."고 지적했다. 또 이제는 배우보다 '캐릭터'가 중요하다면서, 스파이더맨은 3명의 배우가, 배트맨은 6명의 배우가 거쳤지만 관객들은 여전히 그 영화들을 보러 갔다고 설명했다. "누가 (마스크를 쓰고) 타이츠를 입는가가 얼마나 중요한 문제일까?"라고 물었다. 반면, 나는 톰 크루즈가 나오지 않는다면 "미션 임파서블 7"을 보러 가지 않을 것이다.주변 사람들이 "탑건" 속편 어떠냐고 종종 묻는다. 그러면 나는 주로 이렇게 답한다. "'탑건:매버릭'이 작품성이 뛰어난 영화인지는 모르겠다. 너무 재밌어서 꼭 봐야 하는 영화라고 말하지도 않겠다 (사람들마다 취향은 다르니까) 하지만 이 영화가 아날로그 항공액션 엔터테인먼트의 정점에 있는 영화인 것만큼 '팩트'다. 앞으로 이런 영화는 다시 보기 힘들 것이다." 톰 크루즈의 나이를 생각할 때, 톰이 다시 이 정도 규모의 실제 미군 '전략 자산'을 동원해 영화를 찍을 가능성은 현저하게 낮다. 게다가 "탑건" 1편의 제작자이자 톰 크루즈와 함께 속편의 공동 프로듀서인 제리 브룩하이머도 이제 나이가 거의 80에 가깝다. 할리우드 최고의 블록버스터 제작자인 제리는 "블랙호크다운", "아마겟돈", "진주만" 같은 영화를 통해 미 국방부와 협력해온 경험이 있다. 톰 크루즈는 "탑건:매버릭"을 위해 마일즈 텔러나 글렌 포웰 등 함께 출연한 배우들의 훈련 프로그램까지 직접 짜가며 CG가 아닌 실제 전폭기 탑승 촬영을 독려했다. 배우들은 넉달 간의 훈련을 통해 중력가속도(G포스)에 적응하는가 하면, 만일의 사태에 대비해 수중탈출 훈련까지 받았다. 이 모든 것이톰 크루즈가 아니면 실현되기 어려운 일들이다. 그저 단순히 미군이 전투기를 제공하고 유명 배우와 제작자를 데려다 놓는다고 해서 찍을 수 있는 영화가 아니라는 뜻이다."탑건:매버릭"에는 엄청난 건조비와 유지비로 오로지 미국 만이 유지 가능하다는 니미츠급 항공모함 USS 시어도어 루즈벨트호가 등장하고, 탑건팀이 운용하는 주력기로는 미 해군의 전폭기 F/A-18 슈퍼호넷이 나와 관객의 눈을 사로잡는다. 톰 크루즈는 애초에는 F/A-18을 직접 몰게 해달라고 했다는데 미 해군은 대당 900억 원에 이르는("탑건:매버릭" 제작비의 거의 절반) 이 전폭기의 조종은 허가하지 않았다는 후문이다. 이에 따라 톰 크루즈도 다른 배우들처럼 슈퍼호넷 복좌기(좌석이 앞뒤로 두 개)에 탑승해 영화를 찍었다. 배우들이 탄 뒷좌석에는 IMAX급 화면비를 충족시킬 6대의 카메라가 달려있었고, 그 운용은 배우들이 직접 했다. 전폭기의 비행은 실제 미 해군의 탑건 조종사들이 맡았다. 영화를 보면 정말 CG 수준의 저고도 비행과 곡예 비행에 가까워 보이는 항공 전투씬들이 나와 미 해군 비행대의 전투능력을 과시한다. 맞다, "탑건:매버릭"은 미 국방부의 전폭적인 지원 없이는 만들어질 수 없는 영화다.미 국방부와 할리우드 엔터테인먼트 산업이 긴밀하게 협력하는 건 다 아는 사실이다. 1986년 전 세계 최고의 흥행작이었던 "탑건" 1편 직후 미 해군의 지원자는 5배나 늘었다. "탑건" 시리즈는 미군의 프로페셔널리즘과 거대하면서도 정교한 하드웨어와 시스템을 꿈과 용기, 도전의 스토리텔링에 실어 자연스럽게 전 세계로 전파한다. 최근 영국의 가디언지는 '왜 할리우드가 미군의 최고 조력자인가'라는 기사를 썼다. 이에 따르면 펜타곤은 할리우드에 연락사무소를 두고 일 년에 약 130개의 '영군(영화-군사) 협력' 프로젝트를 진행한다. 국방부 뿐 아니라 미 육군, 해군, 공군, 해병대, 해안경비대가 모두 LA에 사무소가 있다. 미 국방부 할리우드 지국장인 글렌 로버츠 예비역 공군 중령은 미국의 한 군사 관련 팟캐스트에 나와 말했다. "우리의 임무는 미군의 신뢰성과 이미지를 투사하고 보고하는 겁니다."국방부의 협력과 지원을 받고 싶으면 제작사는 사전에 대본 전체를 제출해야 하고 국방부가 요청하는 어떤 수정도 받아들여야 한다. 미 국방부는 그저 창작자들을 지원하는 것일 뿐 스토리에 관련하지는 않는다고 말하지만 미 국방부 기준에서 볼 때 민감한 정보, 미국 법과 정부 정책, 기본적 인권 등에 반하는 내용은 수용되지 않는다. 베트남전을 다룬 영화 "플래툰(1986)"과 "7월 4일생(1989)"으로 아카데미 감독상을 수상한 명장 올리버 스톤 감독은 이 두 영화에 대한 국방부의 협력을 수차례 요청했다가 거절당했다. "플래툰"은 약물남용, 인종주의, 미군의 베트남 민간인 학살 등을 다뤘고 톰 크루즈가 연기파 배우로 거듭난 영화 "7월 4일생"은 참전 PTSD(외상 후 스트레스 장애)에 대한 이야기가 나온다. 올리버 스톤은 펜타곤과 할리우드 간의 관계를 다룬 "전쟁 극장(Theatres of War)"이라는 다큐멘터리 영화에서 "펜타곤은 영화에 정확성을 제공하겠다고 했지만 그 반대였다"라고 말했다. 가디언지에 따르면 올리버 스톤은 "탑건" 1편을 연출할 수 있는 기회가 있었지만 거절했다고 한다.펜타곤과 할리우드와 인연은 역사가 깊다. 1929년 제1회 아카데미상 작품상 수상작은 "윙스"(Wings)란 영화인데 제목에서 보듯이 1차 세계대전 중 미 공군의 활약을 그렸다. 실제로 영화를 보면 1920년대에 저 정도의 촬영이 가능했을까 싶을 정도로 실감 나는 항공 전투 액션이 펼쳐지는데, 이 영화 역시 미 공군의 지원을 받았다. 특히 흥미로운 것은 이 영화의 제작사 역시 "탑건"과 같은 파라마운트사라는 점이다.이 글은 이런 모종의 '커넥션'이 있다는 사실을 밝혀 "탑건"을 비판하려는 건 아니다. 관객이 영화 배후에 있는 이런 사실도 이해하면서, 영화에서 취할 것을 취하고 영화와 현실을 혼동하지 않고 엔터테인먼트로서 충분히 즐겼으면 한다. "탑건"은 이 시대에 영화가 보여줄 수 있는 최상의 엔터테인먼트를 제공하는 영화다. "탑건:매버릭"에서도 톰 형은 어김없이 허리를 꼿꼿이 세우고 전력으로 질주한다. 곧 개봉할 "미션 임파서블7: 데드 레코닝"에서도 톰 형은 분명히 그럴 것이다. 나도 달려야겠다.



※ 아래로 스크롤하면 매주 일요일 연재하는 '씨네멘터리' 구독 버튼이 있습니다. 구독에 감사드립니다.