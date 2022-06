'K팝 파워' 실감한 팝스타 비비 렉사 "ITZY 너무 고마워요"

이미지 확대하기

미국 팝스타 비비 렉사(Bebe Rexha)가 'K팝 파워'를 경험하며 그룹 ITZY(있지)에게 감사 인사를 전했습니다.현지 시간으로 지난 12일 비비 렉사는 자신의 SNS를 통해 "우와! 예지와 류진이 이 곡을 찢어놨어!"라며 한 영상을 함께 언급했습니다.해당 영상은 '스튜디오 춤' 유튜브 채널에 공개된 콘텐츠로, 있지 멤버 예지와 류진이 비비 렉사의 'Break My Heart Myself'(브레이크 마이 하트 마이셀프)에 맞춰 퍼포먼스를 선보인 영상입니다.이에 원곡자 비비 렉사는 멋진 퍼포먼스를 보여준 있지에게 감사 인사를 전하며 자신의 곡과 해당 퍼포먼스를 함께 즐기는 수많은 누리꾼에게 직접 답장하고, 이 상황을 함께 즐겼습니다.비비 렉사는 "생각지도 못한 일이 생겼다. 이 곡은 정규 2집에서 내가 가장 좋아하는 곡이었는데 싱글 앨범으로 발매하지 못했었다. 그래서 지금 많은 사람이 이 곡에 빠진 게 너무 행복하다. '있지' 정말 고맙다. 노래와 춤 모두 즐겨준 여러분도 너무 감사하다"고 전했습니다.그는 이어 'Break My Heart Myself'(브레이크 마이 하트 마이셀프)를 듣는 대중들이 실시간으로 늘어나는 것을 언급하며 "있지가 이 곡 리믹스 해줬으면 좋겠어"라고 말하기도 했습니다.비비 렉사의 뜨거운 반응을 본 있지 역시 "이번 퍼포먼스 영상을 언급해줘서 정말 고맙다. 당신의 멋진 곡을 커버할 수 있어서 영광이었다"라고 답해 훈훈함을 안겼습니다.또 있지의 춤을 커버하는 팬들의 영상을 확인한 비비 렉사는 "누가 나도 이 춤 좀 알려줘"라며 해당 퍼포먼스에 적극적인 관심을 드러냈고, 직접 영상을 촬영해 추가 공유하기도 했습니다.있지와 비비 렉사가 서로를 공개적으로 언급하며 응원하는 모습을 본 누리꾼들은 훗날 두 팀이 실제로 만나 협업하게 될지 주목하고 있습니다.한편 예지와 류진이 완성한 'Break My Heart Myself' 퍼포먼스 영상은 공개 5일 만에 810만 뷰를 돌파하며 큰 관심을 받고 있습니다.(사진= 비비 렉사 트위터, 틱톡, 'Break My Hear Myself' 뮤직비디오, 유튜브 '스튜디오 춤')(SBS 스브스타)(SBS연예뉴스 전민재 에디터)