부산 온 싱가포르 국대, 한밤중 '쇠파이프 폭행' 당했다

부산 도심 한복판에서 싱가포르 국가대표 선수와 그의 아버지가 쇠파이프로 '묻지마 폭행'을 당하는 사건이 발생했습니다.



부산 북부경찰서는 오늘(30일) 싱가포르 쇼트트랙 국가대표 상비군 A(10대) 양과 A 양의 아버지 B(40대) 씨를 쇠파이프로 폭행한 혐의로 40대 C 씨를 입건했다고 밝혔습니다.



C 씨는 지난 28일 밤 9시경 부산도시철도 2호선 덕천역 5번 출구 계단에서 싱가포르 국적의 A 양 부녀를 폭행한 혐의를 받습니다.



당시 C 씨는 들고 있던 1m 길이의 쇠파이프로 B 씨를 폭행했고 B 씨가 쓰러지자 A 양까지 무참히 폭행한 것으로 알려졌습니다.



경찰 조사에서 C 씨는 "부녀가 기분 나쁘게 쳐다봐서 때렸다"고 진술한 것으로 확인됐습니다. 쇠파이프는 평소 산에 다닐 때 동물을 쫓기 위한 용도라고 말한 것으로 알려졌습니다.



사건 당일 A 양 부녀는 약 한 달간 국내 전지훈련을 위해 인천공항을 통해 입국해 부산으로 이동한 뒤 훈련 기간 동안 필요한 생필품을 구매하고 귀가하던 길에 봉변을 당했습니다.



머리에 큰 상처를 입은 A 양 부녀는 현재 부산의 한 병원에서 회복 중입니다.



경찰은 "C 씨에 대한 법원 영장실질심사를 마치고 영장 발부 여부를 기다리는 중"이라고 전했습니다.