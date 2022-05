싸이 "너무 억울하고 분해…'겨땀 싸이' 흑역사 지우고파"

이미지 확대하기

[SBS연예뉴스 | 전민재 에디터] 가수 싸이가 '겨땀(겨드랑이 땀·곁땀)' 별명의 선두 주자가 돼버린 상황에 억울한 심정을 내비쳤습니다.지난 29일 SBS '모비딕' 웹예능 '제시의 쇼!터뷰'에 9집으로 컴백한 싸이가 게스트로 출연했습니다.프로그램 진행자 제시는 자신의 소속사 사장인 싸이를 게스트로 소개하며 "오늘은 정말 특별한 사람이 나왔다"고 말했습니다.이날 제시는 싸이와 함께 밸런스 게임을 진행했습니다. 그는 싸이에게 "가장 지우고 싶은 흑역사가 있다면?"이라며 '성인식 패러디한 싸이 VS 무한도전 겨땀 싸이'를 외쳤습니다.해당 질문에 싸이는 한 치의 망설임도 없이 '무한도전 겨땀 싸이'를 선택했습니다.싸이는 "저게... 아... 되게... 좀 억울해요"라고 심정을 밝히며 '무한도전 겨땀 짤'을 선택한 이유를 밝혔습니다. 그는 "(겨땀이) 매일 저렇게 나는 줄 알아요 사람들이. 그게 너무 분하고, 사회 구성원으로서"라고 말해 웃음을 안겼습니다.사진을 본 제시가 "(저때 땀이) 좀 심하다"라고 싸이를 위로하는 듯 말하자 싸이는 '싸이'를 검색하면 '겨땀'이 연관검색어로 수년간 떴다고 말하며 "근데 '겨땀'을 검색해도 '싸이'가 뜬다. 그건 좀 이상하잖아"라며 억울해했습니다.밸런스 게임의 또 다른 질문인 '더 좋아하는 동물로, 새(데뷔곡) VS 말(전성기 곡)'이라는 질문에 싸이는 "좋아하는 동물은 새인데 고마운 동물은 말(강남스타일)이다"라고 전했습니다.또한 연예기획사 피네이션의 대표로서 싸이는 소속 가수들을 향한 영상 편지를 남기며 제시에게 고마움을 전했습니다.그는 제시에게 "피네이션이 막 창업할 당시에 제가 유명했지, 회사가 유명한 게 아니었다. 우리 회사를 믿고 처음으로 (계약서에) 사인해줬던 첫 번째 아티스트. '눈누난나'가 터졌던 날이 가장 첫 번째로 (회사 식구) 모두가 가장 행복했던 날이었다"고 진심을 전했습니다.이에 제시는 "내가 여려서 이런 거에 막 눈물 난다"며 쑥스러워했습니다.한편 싸이는 방탄소년단 슈가와 함께한 타이틀 곡 '댓 댓(That That)' 외에도 수지·성시경·헤이즈·제시·화사·크러쉬·타블로·지코·기리보이 등 아티스트들이 다양한 방식으로 참여한 12개의 트랙이 담긴 9집 정규앨범 '싸다9'로 컴백했습니다.(사진= 유튜브 '모비딕')(SBS 스브스타)(SBS연예뉴스 전민재 에디터)