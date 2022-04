우크라이나가 다른 국가들과 함께 세계보건기구(WHO) 유럽사무소장에게 러시아 침공에 따른 보건 상황을 살펴보기 위한 긴급회의를 열어달라고 요청했다고 로이터 통신이 29일(현지 시간) 보도했습니다.



주제네바 우크라이나 대표부는 최근 덴마크에 자리한 WHO 유럽사무소의 한스 클루주 소장에게 "늦어도 5월 9일까지 긴급회의를 열어달라"고 요구하는 서한을 보냈습니다.



이번 서한에는 WHO 유럽사무소가 관할하는 53개국 가운데 프랑스와 독일, 영국 등 38개 회원국이 동참했습니다.



우크라이나 대표부는 또 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장에게 다음 달 열리는 세계보건총회(WHA)에서 이 문제를 다뤄줄 것을 제안했습니다.



WHO는 전날 성명에서 지난 2월 24일부터 최근까지 우크라이나의 보건 시설에 대해 177건의 공격을 확인했으며, 이 영향으로 73명이 숨졌다고 밝혔습니다.



다만 WHO는 이러한 공격의 책임자에 대해서는 언급하지 않았습니다.



(사진=게티이미지코리아)