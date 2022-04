싸이 "BTS 슈가, 잴 상황 아니었지만, 듣고 너무 좋았다"

이미지 확대하기

정규 9집 '싸다9'로 돌아온 가수 싸이가 방탄소년단(BTS)와 공동 프로듀싱한 타이틀곡 '댓댓'(That That prod. & ft. SUGA)에 대해 "딱 하고 싶었던 노래"라며 만족감을 표현했다.29일 서울 패어몬트 앰배서더 호텔에서 진행된 청음회에서 싸이는 '댓댓' 뮤직비디오를 공개했다. 이 곡은 작사와 작곡, 가창과 뮤직비디오 출연까지 슈가가 해 화제를 모은 노래다.싸이는 "작년 가을께 슈가가 BTS로 바쁜 나날을 보내면서도 프로듀서 민윤기로 외부 작업을 열심히 하고 있다."면서 "나에게 너무 어울리는 노래를 만들었다며 프로듀싱하겠다며 먼저 연락이 왔다. '댓댓'의 반주는 내가 그때 슈가에게 접했던 그 반주였다."고 설명했다.그러면서 싸이는 "그때 내 고민은 'EDM 기반의 댄스를 그만해야 하나'라는 생각이었다. 라틴 계열이 들어가는 걸 하고 싶다는 생각이 있었는데 슈가가 딱 그런 반주를 가져온 거다. 크게 잴 상황은 아니었지만 정말 좋았다. 그때도 지금도 고맙다."고 말했다.뮤직비디오에 대해서도 싸이는 고마움을 표현했다. 그는 "3월 경 인천의 휑한 세트에서 촬영을 했는데 사실 굉장히 추웠다. 바람도 불고 오전 내내 비까지 와서 바닥도 뻘이 되어 있는 상황이었다. 슈가가 고생을 많이 해서 이 비디오를 볼 때마다 고마움이 크다."고 덧붙였다.'싸다9'는 싸이만의 유쾌한 감성을 살린 앨범 타이틀로 '싸이의 다채로운 9집'이라는 뜻을 갖고 있다. 싸이는 이번 앨범에 담긴 총 12곡을 각각의 개성 강한 아트워크 이미지로 발표하며 남다른 애정과 자신감을 드러냈다.싸이는 이날 오후 6시 정규 9집 '싸다9' 발매에 이어 타이틀곡 'That That (prod. & ft. SUGA of BTS)'의 뮤직비디오를 공개한다.오후 9시부터는 네이버 NOW. '#OUTNOW'를 통해 단독 컴백쇼를 진행하고 타이틀곡 포함 신곡 무대들을 최초로 선보인다.사진=백승철 기자(SBS연예뉴스 강경윤 기자)