싸이 "강도높은 안무 연습 해준 수지에게 고맙다"

정규 9집 '싸다9'로 돌아온 가수 싸이가 '뮤즈'가 되어 준 배우 수지에게 고마운 마음을 표현했다.



29일 서울 패어몬트 앰배서더 호텔에서 진행된 청음회에서 싸이는 "'Celeb'(셀럽)의 주인공은 내가 아니라 배우 수지다. 수지가 수지 한 곡이다. 봐도봐도 예쁘다."고 설명했다.



'Celeb'은 지코가 작사, 작곡을 한 곡으로, 싸이는 이 노래에 가장 잘 어울리는 수지에게 뮤직비디오 출연을 요청했던 것으로 알려졌다.



싸이는 "3년 전에 매우 강도높게 안무 연습을 해서 이 뮤직비디오 촬영을 했던 배우가 있다. 3년이 지나서야 공개하게 돼 미안하고 고맙다."고 말했다.



또 싸이는 지코에게는 "오늘 또 소집해제를 했더라. 환영한다."고 인사를 전하기도 했다.



'싸다9'는 싸이만의 유쾌한 감성을 살린 앨범 타이틀로 '싸이의 다채로운 9집'이라는 뜻을 갖고 있다. 싸이는 이번 앨범에 담긴 총 12곡을 각각의 개성 강한 아트워크 이미지로 발표하며 남다른 애정과 자신감을 드러냈다.



싸이는 이날 오후 6시 정규 9집 '싸다9' 발매에 이어 타이틀곡 'That That (prod. & ft. SUGA of BTS)'의 뮤직비디오를 공개한다.



오후 9시부터는 네이버 NOW. '#OUTNOW'를 통해 단독 컴백쇼를 진행하고 타이틀곡 포함 신곡 무대들을 최초로 선보인다.



사진=백승철 기자



(SBS연예뉴스 강경윤 기자)