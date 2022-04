자체 신기록 세운 블랙핑크…'연습 영상'이 MV 조회수 추월

이미지 확대하기

이미지 확대하기

10억 뷰가 넘는 뮤직비디오 6개를 보유한 그룹 블랙핑크(BLACKPINK)가 유튜브에서 색다른 기록을 세웠습니다.오늘(28일) 블랙핑크의 '안무 연습' 영상이 공식 뮤직비디오의 조회수를 넘어서는 새로운 기록이 나왔습니다.해당 영상은 지난 2020년 6월에 발매된 'How You Like That(하우 유 라익 댓)' 안무 연습 영상으로, 28일 오후 6시 현재 10억 8,684만 뷰를 넘어서고 있습니다.같은 시각 해당 곡의 공식 뮤직비디오는 10억 8,681만 뷰로, 멤버들이 편한 옷을 입고 촬영한 안무 연습 영상보다 약 3만 뷰 뒤처지는 기록을 나타내고 있습니다.안무 연습 영상이 공식 뮤직비디오보다 10일 늦게 공개된 걸 고려하면 더욱 놀라운 결과입니다.두 영상 모두 10억 뷰가 넘는 엄청난 조회 수를 기록한 데 이어 블랙핑크 최초로 안무 연습 영상이 공식 뮤직비디오의 조회 수를 추월하는 진기록은 팬들 사이에서도 큰 화제가 되고 있습니다.해당 기록을 확인한 팬들은 "뮤비랑 연습 영상이 (조회 수가) 비슷한 것도 놀라운데 어떻게 이기지?", "연습 영상이 뮤비를 이기다니 놀라운 기록이다", "블랙핑크 멤버들의 반응이 궁금하다" 등 반응을 보였습니다.한편 2018년 공개된 블랙핑크의 '뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)' 뮤직비디오는 현재 18억 5,800여 만 뷰로, K팝 그룹 뮤직비디오 최초·최고·최다 타이틀을 유지하고 있습니다.블랙핑크 유튜브 채널의 구독자 수는 7,380만 명으로 K팝 아티스트 전체 1위를 차지하고 있습니다. 해당 채널의 영상 누적 조회 수는 234억 3,883만 뷰를 넘어섰습니다.(사진= 유튜브 'BLACKPINK')(SBS 스브스타)(SBS연예뉴스 전민재 에디터)