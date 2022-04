웨스트엔드 떠나 한국 무대로...네덜란드 교포 배우 전나영의 '아이다' [커튼콜]

▶ <골룸: 골라듣는 뉴스룸> 팟캐스트는 '팟빵', '네이버 오디오클립', '애플 팟캐스트'에서도 들을 수 있습니다.

커튼콜 132회에서는 전나영 배우를 만납니다.전나영 씨는 네덜란드 헤이그에서 태어나, '서편제'를 보며 꿈을 키웠습니다.18살에 네덜란드에서 '하이 스쿨 뮤지컬'로 처음 무대에 오른 후영국 웨스트엔드의 '레미제라블'에서 동양인 최초로 '판틴' 역을 맡기도 했죠.암스테르담과 런던을 오가며 활동하다 서울로 오게 된 이유에 대해 전나영 씨는 '한국에서 더 성장할 수 있을 것 같았다'고 전했습니다.다가오는 5월, 지난 시즌에 이어 두 번째로 '아이다' 무대에 서는 전나영 씨는배우이자 대학원생으로 공연 준비와 공부를 병행하며 많은 관객에게 용기와 에너지를 주는 배우가 되기 위해 힘쓰고 있습니다.언젠가 꼭 자기 작품을 무대에 올리고 싶다는,내일이 더 기대되는 배우 전나영 씨의 이야기를 커튼콜에서 들어보세요.오늘 커튼콜에서는 <아이다>의 'The Gods Love Nubia', <미스사이공>의 하이라이트('Last Night of The World', 'I'd Give My Life for You', 'Movie in My Mind', 'Sun and Moon'), <렌트>의 'Take Me or Leave Me'도 들어봅니다.진행: SBS 이병희 아나운서, 김수현 기자 l 출연: 전나영♬ 뮤지컬 <아이다> - The Gods Love Nubia♬ 뮤지컬 <미스사이공> 하이라이트 (Last Night of The World, I'd Give My Life for You, Movie in My Mind, Sun and Moon)♬ 뮤지컬 <렌트> - Take Me or Leave Me