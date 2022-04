[Pick] 추운 겨울 4살 딸 길가에 버린 엄마…재판서 "기회달라"

추운 겨울날 4살 아이를 길거리에 버린 30대 엄마와 20대 공범에게 검찰이 징역형을 구형했습니다.오늘(13일) 오전 인천지법 형사 2 단독 (판사 곽경평) 심리로 열린 결심공판에서 검찰은 아동복지법상 유기 및 방임 혐의로 기소된 A(35)씨와 B(25)씨에게 각각 징역 3년을 구형했습니다.A 씨와 B 씨는 지난해 11월 26일 밤 10시쯤 경기 고양시의 한 이면도로에 C(당시 4세)양을 유기한 혐의로 구속 기소됐습니다.이들은 이날 오후 5시쯤 C 양을 어린이집에서 하원 시킨 뒤 인천 월미도와 서울 강남 등 일대를 돌아다니다가 B 씨의 거주지가 있는 경기 고양시로 이동해 C 양을 거리에 유기했습니다.영하의 추운 날에 낯선 곳에 유기된 C 양은 울기 시작했고 지나가던 행인이 이를 발견해 경찰에 신고하면서 친부에게 인계됐습니다.경찰은 친모 A 씨를 범인으로 특정했고, 다음날인 11월 27일 경기 고양시 인근에서 A 씨와 B 씨를 각각 붙잡았습니다.조사 결과 이들은 2개월 전부터 온라인 게임으로 친분을 쌓아오다가 범행 당일 처음 만난 것으로 드러났습니다.이에 검찰은 징역 3년을 구형하고 "피고인들은 4살에 불과한 피해 아동을 기온이 영하 1도인 심야에 인적과 차량 통행이 드문 곳에 유기해 죄질이 불량하다"며 구형 이유를 밝혔습니다.A 씨는 최후진술을 통해 "다시는 이런 일 없도록 하겠다"며 "엄마의 자리를 찾을 수 있는 기회를 준다면 아이에게 최선을 다해 용서를 빌겠다"고 했습니다.B 씨 또한 "잘못된 생각과 행동으로 범행했다"며 "피해아동에게도 다시 한번 진심으로 사죄한다"라고 말했습니다.이들의 변호인은 최후 변론에서 "피고인들이 큰 범죄를 저지른 뒤 자책하고 있다"며 "우발적으로 범행했고 피해 아동의 아버지가 선처를 호소한 점을 참작해 달라"라고 재판부에 호소했습니다.'뉴스 픽'입니다.(사진=연합뉴스)