방탄소년단, 2년 전 발표한 곡으로 미 빌보드 '디지털 송 세일즈' 재진입

그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 빌보드 차트에서 꾸준히 인기를 구가하고 있다.



미국 음악전문매체 빌보드가 12일(현지 시간) 발표한 최신 차트(4월 16일 자)에 따르면, 방탄소년단이 지난 2020년 2월 21일 발매한 'We are Bulletproof : the Eternal'이 '디지털 송 세일즈' 차트에 46위로, '월드 디지털 송 세일즈' 차트에 2위로 재진입했다. 작년 5월 21일 나온 'Butter'도 '디지털 송 세일즈' 차트에 재진입하며, 47위에 자리했다.



또한, 방탄소년단이 콜드플레이와 협업해 작년 9월 24일 발매한 'My Universe'는 '빌보드 글로벌(미국 제외)' 27위와 '빌보드 글로벌 200' 38위를 차지, 두 차트에서 28주 연속 상위권에 이름을 올렸다. 두 차트는 전 세계 200개 이상 국가/지역의 스트리밍과 판매량을 집계해 순위를 매긴다.



'My Universe'는 이외에도 '얼터너티브 디지털 송 세일즈' 24위, '빌보드 캐나다 AC' 18위에 각각 랭크됐다.



방탄소년단은 '빌보드 글로벌 200'과 '빌보드 글로벌(미국 제외)'에는 'My Universe'를 포함해 4곡씩 순위에 올렸다. '빌보드 글로벌 200' 차트에서 'Butter'가 39위, 'Dynamite'가 53위, 'Permission to Dance'가 152위를 차지했고, '빌보드 글로벌(미국 제외)' 차트에서는 'Butter'가 30위, 'Dynamite'가 40위, 'Permission to Dance'가 84위에 자리했다.



방탄소년단의 앨범들도 꾸준한 인기를 자랑했다. 지난 2017년 9월에 나온 LOVE YOURSELF 承 'Her' 앨범은 '톱 앨범 세일즈' 38위, '월드 앨범' 3위를 기록했으며, 2019년 4월 발매된 'MAP OF THE SOUL : PERSONA'는 '톱 앨범 세일즈' 72위, '월드 앨범' 6위에 올랐다. 2020년 11월 발매된 앨범 'BE'는 '톱 커런트 앨범 세일즈' 69위, '월드 앨범' 4위에 랭크됐다.



