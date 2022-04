[사실은] '여성가족부' 한국 같은 나라는 10곳뿐… 사실은?

여성 부처가 있는 국가는?

유엔위민(UN WOMEN)이 지난해 5월 발표한 '각 나라의 성평등 추진체계'(Directory of National Mechanisms for Gender Equality) 보고서. 보고서 40페이지에 대한민국 여성가족부가 소개돼 있다.

여성 부처를 만들고, 여성 명칭을 붙인 사례는 여성의 지위가 낮은 국가들이 많다. 우리나라가 80년대에 여성 인권이 열악해 여성부가 필요하다는 말이 나왔었는데, 그 당시 우리 수준처럼 여성 인권이 열악한 국가들이 여성 인권 개선을 위해 '여성'이라는 이름을 붙인 부처를 만들고 있다. 그런 국가들과 우리를 동등비교할 수는 없다. OECD 국가들을 기준으로 비교해야 한다. - 이수정 교수, SBS 사실은팀 전화 인터뷰

여성가족부의 영어 명칭은 'Ministry of Gender Equality'로, 여성(Women)이라는 키워드가 포함돼 있지 않다.

여가부의 영어 명칭은 그 뜻이 일치하지 않는다. 여가부를 영어로 하면 'Ministry of Women and Family affair'인데, 영어로는 'Ministry of Gender Equality'로 돼 있다. 부처 이름을 'Gender Equality'라고 한다면, (젠더의 범위에 있는) 성소수자들의 이익도 대변해줘야 하는데 그러지 않았다. - 이수정 교수, SBS 사실은팀 전화 인터뷰

업무를 기준으로 하면?

SBS 사실은팀은 "우리의 여가부 같이 별개 부처로 운영하는 세계 국가는 10곳에 불과하다"는 이수정 교수의 말을 검증했습니다.



유엔위민(UN WOMEN)의 자료를 통해 분석한 결과, 우리처럼 부처 형태로 운영되면서 명칭에 여성(Women) 혹은 젠더(gender)라를 키워드를 포함한 국가는 56개국이 나왔습니다. 이를 기준으로 하면 이 교수의 말은 사실이 아닙니다. 반면, 이 교수의 입장을 묻는 과정에서 나온 'OECD 국가 기준'으로 따져보면, 9개국이 나왔습니다. 이럴 경우, 대체로 사실로 볼 수 있습니다.



기준에 따라 판정이 다를 수밖에 없기 때문에, 사실은팀은 이 교수의 발언을 '절반의 사실'로 판정합니다.



다만, 사실은팀은 조직 형태나 '여성'이라는 명칭 포함 여부 그 자체보다도, 업무를 살펴보는 게 더 중요하다고 판단해 추가 분석을 했습니다. 여성 업무를 맡고 있는 세계 정부 조직들이 우리와 비슷하게 가족, 청소년, 권익 증진 업무를 같이 하는 경우가 많다는 결과가 나왔습니다.

