위켄드 MV에 정호연이?…SNS로 주고받은 팬심에서 출연까지

넷플릭스 오리지널 '오징어 게임'에 출연한 배우 정호연이 팝 가수 위켄드(The Weeknd)의 신곡 뮤직비디오에 출연해 화제가 되고 있습니다.위켄드는 어제(5일) 정규 5집 수록곡 '아웃 오브 타임(Out of time)'의 뮤직비디오를 공개했습니다. 위켄드는 앞서 자신의 SNS 계정을 통해 정호연의 뮤직비디오 출연 소식을 예고해 팬들의 많은 관심을 받았습니다. 특히 그는 "6 AM LA // 10 PM SEOUL"이라며 공개 일정을 한국 시간으로도 직접 공지해 국내 팬들의 눈길을 끌었습니다.해당 뮤직비디오는 오늘(6일) 오후 1시 기준 350만 뷰를 돌파하며 위켄드와 정호연의 화제성을 입증했습니다.뮤직비디오에서 위켄드와 정호연은 사랑에 빠진 연인의 장면들을 연기했습니다. 엘리베이터에서의 첫 만남부터 노래방에서 함께 열창하는 모습까지 행복한 연인의 모습을 보여줬습니다.블랙 미니 드레스를 입고 다양한 매력을 뽐낸 정호연은 오늘(6일) 자신의 SNS에 뮤직비디오 제작진들을 모두 태그하며 깊은 애정을 드러냈습니다.두 사람의 합작품을 본 국내외 누리꾼은 "멋진 콜라보다", "둘의 케미와 비주얼, 컨셉, 노래 모든 게 완벽하다" 등 뜨거운 반응을 보였습니다.앞서 위켄드는 작년 10월 '오징어 게임'의 정호연과 배우 이유미가 함께 찍힌 사진을 SNS에 공유했습니다. 이를 본 정호연이 위켄드의 게시물을 공유하자 위켄드가 해당 게시물을 또다시 공유하면서 서로에 대한 '팬심'을 드러낸 바 있습니다.(사진= 'Out of time' 뮤직비디오, The Weeknd 인스타그램)(SBS 스브스타)(SBS연예뉴스 전민재 에디터)