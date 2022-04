BTS 뷔 입에서 코로나가?…호주 매체, 인종차별 CG에 아미 '분노'

호주 매체가 그룹 방탄소년단에 대한 인종차별 보도로 눈살을 찌푸리게 했다.호주 뉴스 프로그램 '더 프로젝트'(The Project)는 4일 공식 트위터에 제64회 그래미 어워즈 관련 영상을 올렸다. 이 영상에는 방탄소년단도 등장했다. 저스틴 비버의 무대를 즐기는 뷔의 입에 코로나19 바이러스를 연상케하는 CG를 합성해 넣었다. 마치 뷔의 입에서 바이러스가 나와 주변에 퍼뜨리는 듯한 모습이었다.해당 영상이 공개된 후 방탄소년단의 팬들은 물론이고 전세계 다수의 네티즌은 "인종 차별적 영상"이라고 지적했다. 방탄소년단 팬덤인 아미를 중심으로 SNS에서는 #StopAsianHate 해시태그 운동이 펼쳐지고 했다. 아시아인에 대한 혐오를 멈춰라는 메시지다.현재 이 영상은 삭제된 상황이다. 그러나 '더 프로젝트'는 이 영상과 관련해 어떤 입장도 내놓지 않고 있다.호주는 과거에도 방탄소년단에 대한 인종차별성 발언을 한 방송을 내보낸 바 있다. 지난 2019년 호주 방송사 채널9의 프로그램 '20 to One'의 진행자가 방탄소년단을 소개하며 비하성 발언을 했다.진행자 지미 카는 "김정은이 남자 아이돌을 좋아하면 이제 한국의 전쟁 문제는 없어질 수 있겠다"며 "한국에서 뭔가 터졌다는 말을 듣고 폭탄인 줄 알았는데 방탄소년단이었다. 그런데 막상 이 그룹을 보니 폭탄이 터진 것보다 그렇게 좋지 않다"고 말했다. 또한 "방탄소년단에 영어를 할 수 있는 멤버가 한 명밖에 없지 않냐", "노래는 완전 별로"라며 비아냥대기도 했다.당시 팬들의 비난이 거세지자 '20 to one' 측은 공식 트위터를 통해 "무례나 불쾌하게 생각하셨다면 진심으로 사과드린다"고 사과의 글을 올렸다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)