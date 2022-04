'따귀 논란' 윌 스미스, 업계 퇴출 되나…출연 예정작 '제작 보류'

아카데미 시상식에서 크리스 록을 폭행해 논란을 빚은 영화배우 윌 스미스의 영화 복귀가 순탄치 않을 것으로 보인다.현지 언론매체들은 2일(현지시간) 넷플릭스가 윌 스미스를 주연으로 캐스팅한 영화 '패스트앤 루즈'(Fast an Loose) 측이 진행을 보류했다고 밝혔다.앞서 이 영화는 한 범죄 조직의 두목이 어떤 사건으로 기억을 잃은 후 기억을 찾기 위해 각종 단서를 모아보니 자신이 부유한 범죄자이자 미 중앙정보국(CIA) 요원으로 이중생활을 하고 있었다는 것을 알게 된다는 내용이다.윌 스미스가 주연을 맡고 '데드풀2' 등을 연출한 데이빗 레이치 감독이 메가폰을 잡을 예정이었다. 하지만 아카데미 시상식 개최 일주일 전 데이빗 레이치 감독이 사임을 했다.이에 넷플릭스는 새로운 감독을 찾고 있었으나, 윌 스미스의 폭행 사건까지 발생하자, 아예 이 작품의 제작을 후순위로 미뤄둔 것으로 알려졌다.'패스트 앤 루즈' 외에도 윌 스미스의 출연자의 개봉도 불투명한 상황이다. 앞서 윌 스미스는 애플TV+의 드라마 '이맨시페이션'(Emancipation·해방)의 촬영을 끝낸 상황이었다. 하지만 아카데미 시상식 도중 벌어진 일로 인해 애플 측은 해당 작품 공개 여부에 대해 언급을 거부하고 있다. 이밖에도 윌 스미스 주연으로 준비 중이었던 '나쁜 녀석들4' 역시 제작이 중단 위기에 처했다.윌 스미스는 지난 27일 미국 로스앤젤레스 돌비극장에서 제94회 미국 아카데미 시상식에서 시상자로 나선 크리스 록의 농담에 격분해 무대에 올라 뺨을 후려쳤다. 이에 주관사인 미국 영화예술과학아카데미(Academy of Motion Pictures Arts and Sciences)는 제94회 아카데미 시상식에서 사상 초유의 폭행 사건을 일으킨 윌 스미스를 상대로 징계 절차를 시작했다.kykang@sbs. co.kr(SBS연예뉴스 강경윤 기자)