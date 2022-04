[마부작침] 앨범 vs 스트리밍, 무엇이 더 친환경일까?

포토카드를 얻기 위한 노력

좋아하는 아이돌이 컴백해서 신난 꼭꼬

꼭꼬는 최애 멤버의 포토카드를 얻기 위해 앨범 30장을 주문했다.

음반 구매 건수가 늘어난 만큼 팬 사인회 갈 가능성도 높아지니 일석이조!

한정판으로 나온 LP도 놓치지 않고 챙겼다.



본격적인 앨범깡에 들어간 꼭꼬. 1장, 2장, 3장...

연이어 등장하는 다른 멤버의 포토카드에 꼭꼬의 동공이 흔들린다.

모든 앨범을 개봉한 꼭꼬. 20장의 앨범을 다시 주문한다.

플라스틱과 함께 춤을

스트리밍에 숨겨진 환경오염

덕질은 앨범으로 끝나지 않는다.

이번엔 컴퓨터(+ 스마트폰)가 따끈해질 정도로 음악을 하루 종일 튼다.

매주 있는 음방에서 내 아이돌의 순위를 높이기 위해 이 정도 수고로움은 껌이다.



스트리밍, 다운로드, 유튜브 뮤비 조회수까지...

아이돌을 위해서 꼭꼬는 노력한다.

Q. 기사를 읽는데 발생하는 이산화탄소는 어떻게 계산하는 거죠?



필요한 데이터는 3가지. 이 3가지 숫자를 곱하면 계산할 수 있습니다. 우선 이 기사의 데이터 량을 계산하고, 데이터를 전송하는 데 소비되는 전기에너지의 평균치(Joshua Aslan, 2017)를 곱해주고, 소비 전력에 대비 배출되는 이산화탄소가 얼마인지 한전에서 제공해주는 전국 평균 수치를 곱해주면 끝입니다.



일단 저 위의 부분까지의 데이터량을 살펴보면, 글자는 7,380Byte, 그림이 2,817,000Byte더라고요. 합치면 2,824,380Byte가 될 거고... 여기에 데이터 1Byte 전송에 소비되는 전기에너지 평균치 0.00000000006 Kwh/Byte를 곱해주고, 소비 전력 대비 배출되는 이산화탄소 수치 424gCO2/kwh을 곱해주면? 0.072gCO2! 즉 72mg의 이산화탄소가 발생했다는 걸 추정해 볼 수 있어요.

죽은 행성엔 음악도 없다

K-POP의 상황은?