레드벨벳 멤버들이 "가사 좋다" 극찬한 신곡 작사가, 알고보니 현직 아나운서

그룹 레드벨벳의 신곡에 참여한 작사가가 현직 아나운서라 화제다.MBC 김수지 아나운서는 22일 자신의 SNS를 통해 레드벨벳이 하루 전 발매한 미니앨범 'The ReVe Festival 2022-Feel My Rhythm'의 6번 수록곡 'In My Dreams'의 작사를 자신이 했다고 밝혔다.김 아나운서는 "데모를 듣는 순간부터 미셸 공드리 감독의 '수면의 과학'이 떠올랐던 매력적인 곡이다. 머릿속에 그런 몽환적인 분위기의 세계를 만들고 그 안에서 작업했다"라고 전했다.이어 "내가 감히 이 아름다운 곡을 망쳐도 될까?(레드벨벳 데모 들을 때마다 하는 생각) 머리를 쥐어뜯으며, 그래도 해내고 싶으니 어렵게 어렵게 썼는데 이렇게 앨범에 참여할 수 있게 돼서 정말 영광"이라고 소감을 밝혔다.레드벨벳은 지난 21일 새 앨범 발매를 기념해 진행한 라이브 방송에서 멤버 각자의 최애 수록곡에 대해 밝혔다. 이 때 멤버 슬기와 예리가 'In My Dreams'를 최애곡으로 꼽았고, 특히 예리는 해당 노래의 가사가 좋다고 극찬했다.이런 멤버들의 반응을 의식한 듯 김 아나운서는 "슬기, 예리 님이 자신의 최애곡이라고 언급. 예리 님은 '가사가 좋아서 최애곡'이라고 언급"했다고 설명하며 "살 수가 없다. 살 수가 없어. 사랑해요. 레드벨벳"이라고 벅찬 감정을 전했다.김 아나운서는 SNS에 'In My Dreams'의 곡 소개 화면을 캡처한 사진도 올렸다. 곡 소개의 '작사' 부분에는 김 아나운서의 이름이 명시돼 있어 시선을 모은다.김 아나운서는 지난 2017년 MBC 아나운서로 입사해 '뉴스데스크', '뉴스투데이' 등의 진행을 맡았다. 프로그램에서 만난 가수 한기주와 올해 1월 결혼해 화제를 모으기도 했다. 김 아나운서는 작사가로 활동하며 이번 레드벨벳 신곡 외에 윤하의 '나는 계획이 있다', CIX의 '숨' 등의 곡에 작사가로 참여한 바 있다.[사진=김수지 아나운서 인스타그램](SBS연예뉴스 강선애 기자)