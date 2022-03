술 취한 줄 알았더니 '마약'…20대 쇼호스트 검거

<앵커>



오늘(20일) 새벽 대로변에 세워진 차 안에 20대 남성이 잠들어 있다는 신고가 접수됐습니다. 술에 취해 잠든 건 줄 알았는데 마약 간이 검사 결과 양성 반응이 나왔습니다.



사건·사고 소식, 김지욱 기자입니다.



<기자>



오늘 새벽 0시 20분쯤 서울의 한 대로변에서 한 남성이 차 안에서 자고 있다는 신고가 접수됐습니다.



현장에 출동한 경찰은 차 안에서 술 냄새가 나지 않는 걸 확인하고 이 남성을 지구대로 데려가 마약 간이 검사를 벌였습니다.



뜻밖에도 필로폰과 대마초 등 마약류 양성 반응이 나왔습니다.



[목격자 : 차 문 열어서 깨우니까는 정신을 못 차리고 계속 혼미한 상태로 있기에 몇 번이고 흔들었는데 다시 쓰러지기에 (신고했죠.)]



이 남성은 실시간 온라인 쇼핑 방송에서 쇼호스트로 활동하는 20대 A 씨로 밝혀졌는데 유튜브 채널도 운영 중인 것으로 확인됐습니다.



경찰은 마약류 관리법 위반 혐의로 A 씨를 입건하고, 마약 투약 경위 등을 조사하고 있지만 A 씨는 관련 혐의를 부인하고 있는 걸로 알려졌습니다.



---



오늘 새벽 서울 금천구의 한 아파트 주차장에서는 술에 취한 30대 군인 B 씨가 또 다른 군인 C 씨에게 흉기를 휘둘렀습니다.



C 씨는 다행히 다치진 않았지만, 경찰은 특수폭행혐의로 B 씨를 현장에서 체포했습니다.



아파트 위·아래층에 각각 사는 이들은 평소에도 층간 소음 문제로 갈등을 빚었던 걸로 알려졌습니다.



사건 당일에도 이야기를 나누기 위해 아파트 주차장으로 나왔다가 위층에 사는 B 씨가 C 씨에게 갑자기 흉기를 휘두른 것으로 드러났습니다.



경찰은 B 씨를 군 헌병대에 인계할 방침입니다.



