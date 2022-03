'햄릿'은 어떻게 '오믈릿'이 되었나, 뮤지컬 찬가 '썸씽로튼'ㅣ배우 강필석 [커튼콜]

▶ <골룸: 골라듣는 뉴스룸> 팟캐스트는 '팟빵', '네이버 오디오클립', '애플 팟캐스트'에서도 들을 수 있습니다.

-

'팟빵' 접속하기

-

'네이버 오디오클립' 접속하기

-

'애플 팟캐스트'로 접속하기

커튼콜 126회에서는 뮤지컬과 연극을 두루 오가며 많은 이들에게 호평과 사랑을 받는 강필석 배우를 만납니다.강필석 씨는 뮤지컬 '썸씽로튼'으로 작년 제5회 한국뮤지컬어워즈에서 남우주연상을 받았습니다.'썸씽로튼'은 1590년대 런던에서 셰익스피어와 경쟁하는 극작가 바텀 형제가 '뮤지컬'이라는 새로운 공연을 만드는 내용의 코미디 뮤지컬인데요,대문호 셰익스피어에 대한 색다른 상상력과 다양한 뮤지컬 레퍼런스를 활용하는 재치가 돋보이는 작품입니다.주인공 '닉'을 맡아 열연했던 강필석 씨에게 '썸씽로튼'에 대한 설명과 무대 뒷이야기를 직접 들어봅니다.'썸씽로튼' 속 인물들에게 뮤지컬이 낯설고 어색했던 것처럼 강필석 씨 역시 처음엔 뮤지컬을 할 생각이 전혀 없었다고 하는데요,그랬던 그가 어떻게 뮤지컬의 길로 들어서게 되었는지, 또 오래 활동하면서 가장 애착이 가는 작품은 무엇인지 그의 연기 이야기도 함께 들어봅니다.오래 활동하는 연기자로 남고 싶다는 '믿고 보는 배우' 강필석 씨의 이야기,뮤지컬 '썸씽로튼'과 '번지점프를 하다'의 대표곡과 함께 즐겨보세요.♬ Right Hand Man, A Musical - <썸씽로튼> 하이라이트 中♬ God, I Hate Shakespeare, Will Power, Bottom's Gonna Be On Top, Hard To Be Bard, To Thine Own Self Be True, Welcome to a Musical - <썸씽로튼> 하이라이트 中♬ 그게 나의 전부란 걸(강필석, 김지현) - <번지점프를 하다> 中*이번 주 커튼콜은 유튜브 영상이 없습니다.진행: SBS 이병희 아나운서, 김수현 기자 l 출연: 강필석