[VOTE KOREA 2022] '조금만 더 움직이면' - 작가 인터뷰 마이자&드미래

SBS와 중앙선거관리위원회가 공동 주최하는 VOTE KOREA 2022 전시회가 2022년 2월 23일~3월 9일, 디 언타이틀드 보이드 갤러리(서울 종로구 경희궁3길 3-5 1층)에서 열립니다. 온라인상으로 충분히 작품을 즐길 수 있도록 VOTE KOREA 2022 홈페이지를 꾸렸습니다. 작가 인터뷰를 통해 생생한 작품 해설도 들어보실 수 있습니다.



"정면으로 봤을 때는 하나의 풍경이지만 조금만 몸을 더 움직여서 다시 옆으로 관람을 하게 된다면 산 밑에 많은 존재가 공존하고 있다는 걸 알게 되죠. 우리가 몸을 움직여서 조금만 더 능동적으로 더 많은 것을 보려고 한다면 우리는 더 큰 것을 볼 수 있다고 생각합니다. 작은 움직임을 통해 더 큰 세상과 맞닿을 수 있는 기회가 주어지고 더 큰 세상을 볼 수 있다는 것, 투표의 의미와도 닮아 있습니다." - 마이자&드미래



(기획 : SBS 선거방송기획팀 / 총괄 아티스트 : 275c / 큐레이터 : 문현철 / 영상제작 : ㈜씨유미디어그룹)



음원

Brian Rian Rehan :

https://soundcloud.com/brian-rian-rehan

http://www.youtube.com/brianrianrehan

https://www.instagram.com/brian_rr_23

Music from Soundcloud

Music provided by RFM: https://youtu.be/IQ-rJmxmQHI



Track - Towards New Horizons - Inspiring Epic

Soundcloud – https://soundcloud.com/keysofmoon

나눔뮤직 - https://tv.naver.com/v/10237720