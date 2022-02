[워싱턴 인사이트] 국익 놓고 여론전 참전하는 러시아 · 우크라 대사…우리 대사는?

매주 장관들 출연하는 미국 토론 프로그램…그들의 밝히는 정부의 속내

우크라이나 문제 놓고 직접 출연해 국익 설명하는 러시아·우크라 대사

중국 대사도 나오는데, 한반도 이슈 놓고 주미 한국 대사는 어디에?

행사 위주로 진행되는 외교…세금 아깝지 않은 대사가 나와야