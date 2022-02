세계는 지금 '준환 앓이'…"사랑하는 만큼 더 즐기고 싶다"

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)■ 진행 : 주영진 앵커■ 대담 : 차준환 피겨스케이팅 선수-----------------------------------------------▷ 주영진/앵커: 정말 반가운 분이 나오셨습니다. 베이징동계올림픽에서 한국 남자 피겨의 새로운 역사를 쓰고 온 차준환 선수와 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 어서 오십시오.▶ 차준환/피겨스케이팅 선수: 안녕하세요?▷ 주영진/앵커: 고생 많으셨어요.▶ 차준환/피겨스케이팅 선수: 감사합니다.▷ 주영진/앵커: 동계올림픽 다 마치고 이제 귀국도 했어요. 어때요 마음이?▶ 차준환/피겨스케이팅 선수: 일단 4년을 또 열심히 준비해온 올림픽인 만큼 홀가분한 마음도 있고요. 또 이번 올림픽에서의 조금 부족한 점들을 더 보완해서 이제 이번 시즌 남은 경기인 세계선수권에서 조금 더 좋은 모습을 보여드리고 싶은 마음이 있습니다.▷ 주영진/앵커: 베이징동계올림픽 경기 장면은 저희가 이미 중계방송으로 다 봤는데 차준환 선수의 마음가짐, 도전할 때의 마음가짐. 쇼트프로그램이 있고 그다음에 자유 연기가 있지 않습니까? 그때 어땠어요?▶ 차준환/피겨스케이팅 선수: 일단 이번 올림픽에서는 두 번째 올림픽인 만큼 조금 더 나름의 여유를 가지고 올림픽인 만큼 조금 더 세세하게 즐기면서 좀 경기를 해보자 했는데 정말 평소보다 좀 긴장도 덜하고 좀 더 제가 즐길 수 있는 경기를 한 것 같아요.▷ 주영진/앵커: 긴장 덜 했어요? 더한 게 아니라 덜 했어요?▶ 차준환/피겨스케이팅 선수: 저도 되게 신기했는데 되게 재미있게 경기를 한 것 같습니다.▷ 주영진/앵커: 제가 우리 차준환 선수 두 번째 경기할 때 그 첫 번째 점프 보고 나서 제가 이제 우리 분들이 우리 응원할 때 그런 얘기 많이 하잖아요. 내가 보면 안 돼. 그래서 제가 딱 그 차준환 선수 넘어지고 나는 보면 안 돼 하고 텔레비전을 껐어요.▶ 차준환/피겨스케이팅 선수: 진짜요?▷ 주영진/앵커: 그런데 그다음에 연기를 너무너무 잘했다고 하더라고요. 그때 어땠어요? 저 장면.▶ 차준환/피겨스케이팅 선수: 일단 저도 좀 예상외로 뭔가 크게 넘어지게 되었는데 그렇지만 사실 제가 준비한 것들이 아직 많이 남아 있고.▷ 주영진/앵커: 그렇죠.▶ 차준환/피겨스케이팅 선수: 또 지금 당장의 실수는 그렇게 크게 중요하지 않기 때문에 좀 더 집중을 해서 다른 요소들을 더욱더 신경 써서 좀 더 발전된 모습을 보여드리려고 한 것 같습니다.▷ 주영진/앵커: 저때 총 연기 시간이 한 7분 정도 되나요? 몇 분 정도 되나요, 프리스케이팅의 경우에?▶ 차준환/피겨스케이팅 선수: 프리스케이팅 같은 경우는 4분 10초.▷ 주영진/앵커: 4분 10초. 저때가 아마 아주 초반부였을 테니까 남은 연기가 워낙 많았고. 그러면 저때 넘어지고 나서 그 짧은 찰나에도 본인이 막 생각했을 거 아니에요. 세계적인 선수들도 '야, 나 이거 시작부터 이렇게 됐으니 이번 경기는 틀렸네'. 그런데 차준환 선수는 안 그런 것 같아서.▶ 차준환/피겨스케이팅 선수: 사실 딱 넘어진 당시에는 크게 생각이 많이 안 들었던 것 같아요. 그냥 그래, 그냥 다음 요소들 좀 더 잘 준비해서 더 잘 수행해보자라는 생각이 좀 가장 컸고요. 또 항상 연습해왔던 게 있기 때문에 좀 놀라기는 했지만 좀 더 침착하게 임했던 것 같습니다.▷ 주영진/앵커: 이번에 금메달 딴 선수가.▶ 차준환/피겨스케이팅 선수: 네이선 첸 선수입니다.▷ 주영진/앵커: 네이선 첸. 아시안 미디어, 아시아권의 언론사들과 인터뷰를 했는데 차준환 선수를 극찬을 했더라고요.▶ 차준환/피겨스케이팅 선수: 진짜요?▷ 주영진/앵커: 그 기사 못 보셨어요?▶ 차준환/피겨스케이팅 선수: 네, 아직.▷ 주영진/앵커: 제가 봤어요.▶ 차준환/피겨스케이팅 선수: 아, 진짜요?▷ 주영진/앵커: 차준환 선수가 처음에, 지금 나오고 있거든요. 첫 번째 기술에서 실수가 있었다. 그런데 같은 선수로서 놀란 점은 실수를 한 뒤에 바로 다시 경기에 집중하고 돌아왔다는 것이다. 깊은 감명을 받았다. 자신도 저러기가 쉽지 않았다. 이렇게 극찬을 했어요. 네이선 첸 선수가 이렇게 칭찬해줬는데 뭐라고 답하시겠습니까?▶ 차준환/피겨스케이팅 선수: 일단 저 또한 네이선 첸 선수와 함께 이번 올림픽에서 함께 연습하면서 경기를 할 수 있어서 너무 좋았고요. 또 많은 점들을 저도 또 이번 올림픽을 통해서 배워간 것 같아서 앞으로 저에게 있어서는 좀 더 발전할 수 있는 그런 즐거운 시간이었던 것 같습니다.▷ 주영진/앵커: 차준환 선수가 이번 동계올림픽에서 성적이 세계 5위. 저희가 흔히 톱5. 어때요? 평창동계올림픽에 비해서 분명히 차준환 선수 엄청나게 비약적으로 발전한 거죠?▶ 차준환/피겨스케이팅 선수: 이번 올림픽에 임하면서 사실 순위적인 목표보다는 제가 준비한 것들 또 올림픽인 만큼 어떠한 결과가 나오든 어떤 과정이 되었든 좀 더 세세하게 하나씩 기억하면서 좀 즐겁게 경기를 마치고 싶다고 생각하면서 임했는데 또 과정도 좋게 잘 이끌어나갔고 또 결과도 좋게 나온 것 같아서 기분이 좋은 것 같습니다.▷ 주영진/앵커: 네이선 첸 선수가 그런 이야기도 했더라고요. 차준환 선수는 앞으로 주목해야 한다. 평창동계올림픽에 비해서 베이징동계올림픽 때 분명히 사람들, 피겨스케이팅의 채점 기준 같은 게 많이 변했다. 앞으로 4년 뒤는 이탈리아에서 열리죠?▶ 차준환/피겨스케이팅 선수: 네.▷ 주영진/앵커: 그때도 아마 또 변할 것이다. 특히 선수들이 고난도 점프에 점점 집중하고 그런 데 점수를 많이 주고 있는데 차준환 선수도 마찬가지로 그런 생각하고 있습니까? 점점 내 점프도 더 고난도로 바꿔야겠다 이런 생각하십니까?▶ 차준환/피겨스케이팅 선수: 물론 저도 선수이기 때문에 항상 더 높은 더 어려운 기술들을 항상 연습을 하고 시도하고 또 도전하고 싶은 마음이 가장 크고요. 그렇지만 또 피겨스케이팅이라는 스포츠이기도 하면서 또 그런 구성적인 요소가 굉장히 조화를 중시하는 스포츠이기 때문에 항상 그런 부분들도 놓치지 않고 함께 가져가고 싶습니다.▷ 주영진/앵커: 그런 고난도 점프도 중요하지만 전체적인 예술적인 측면, 이건 결코 포기할 수 없다. 그 부분을 아마 네이선 첸 선수가 평가를 대단히 높게 한 것 같고요. 네이선 첸 선수는 하뉴, 일본의 하뉴 선수인가요?▶ 차준환/피겨스케이팅 선수: 네, 하뉴 유즈루.▷ 주영진/앵커: 차준환 선수가 보기에는 어때요?▶ 차준환/피겨스케이팅 선수: 일단 세계 톱 선수들이고 정말 너무 뛰어난 선수들이기 때문에 저 또한 이번 올림픽을 또 경험하면서 또 그런 선수들과 함께 연습을 할 수 있었다는 점에서 너무 영광스럽고 또 저한테는 굉장히 더 앞으로 발전할 수 있는 기회가 된 시간인 것 같습니다.▷ 주영진/앵커: 차준환 선수가 오늘(18일) 출연한다고 저희가 유튜브를 통해서 미리 공지를 했거든요. 그래서 시청자분들이 또 지금 이 시간에도 주영진의 뉴스브리핑 보면서 질문을 던져주셨는데 주영진의 소통창구, 주소창을 통해서 어떤 질문 들어왔는지 한번 차준환 선수와 함께 보겠습니다. 어떤 질문이 들어왔는지 화면을 보면서 '차준환 선수 팬들이 골라준 곡으로 연기했는데 어떤 마음이 들었나요?' 짧게 한번 답하까요?▶ 차준환/피겨스케이팅 선수: 일단 이번 시즌 쇼트프로그램 곡을 팬분들이 추천해 주신 곡으로.▷ 주영진/앵커: 어떤 곡이었죠?▶ 차준환/피겨스케이팅 선수: 'Fate of the clockmaker' 라는 곡이었는데요. 그 곡으로 선정해서 하게 되었는데요. 저 또한 뭔가 팬분들께서 골라주신 또 추천해주신 곡으로 또 좋은 경기를 할 수 있었던 것 같아서 감사한 마음이 큰 것 같습니다.▷ 주영진/앵커: 지금 나오고 있는 이 음악인가요?▶ 차준환/피겨스케이팅 선수: 맞습니다.▷ 주영진/앵커: 팬분들이 골라주셨군요? 알겠습니다. 두 번째 질문 한번 보겠습니다. '피겨 물품 제외하고 제일 애정하는 물건이 어떤 건지 궁금합니다.'▶ 차준환/피겨스케이팅 선수: 어렵네요.▷ 주영진/앵커: 차준환 선수에게 이렇게 팬들이 궁금한 게 많은 거예요.▶ 차준환/피겨스케이팅 선수: 제가 애정하는 물건, 사실 단연코 스케이트화가 1순위인데요. 0순위라고 할 수 있을 것 같은데요.▷ 주영진/앵커: 피겨 말고.▶ 차준환/피겨스케이팅 선수: 피겨 말고. 저는 핸드폰?▷ 주영진/앵커: 핸드폰?▶ 차준환/피겨스케이팅 선수: 왜냐하면 제가 또 음악 듣는 걸 굉장히 좋아하기도 하고 또 사진으로 좀 찍어서 기록을 남기는 것도 좋아해서 핸드폰으로 하겠습니다.▷ 주영진/앵커: '핸드폰 없이는 못 살아', 알겠습니다. 차준환 선수가 국제 대회 출전하고 그럴 때마다 다 기록을 남기는군요.▶ 차준환/피겨스케이팅 선수: 네. 사진으로 찍어서 기록도 남기고 또 좀 더 남기고 싶은 마음에.▷ 주영진/앵커: SNS에 다 그거 기록합니까?▶ 차준환/피겨스케이팅 선수: 아니요, 저만 가지고 있습니다.▷ 주영진/앵커: 그래요? 같이 공유하지는 않고?▶ 차준환/피겨스케이팅 선수: 가끔씩 공유를 하는데 그래도 시즌 중에는 좀 더 집중하고 싶은 마음이 커서.▷ 주영진/앵커: 알겠습니다. 시즌 중에는 더 집중하기 위해서 SNS 활동을 자제하고 있다 이런 말씀이세요. 마지막 질문 보겠습니다. '피겨와 관련된 게 아니더라도 앞으로 이루고 싶은 꿈은 무엇인가요?', 이거 이 질문 아마 많이 받을 거예요.▶ 차준환/피겨스케이팅 선수: 일단 저는 앞으로도 계속해서 좀 더 이 피겨스케이팅을 사랑하는 만큼, 좋아하는 만큼 더 좀 더 즐기면서 훈련을 계속하고 싶고요. 사실 아직 피겨스케이팅 이후의 꿈에 대해서는 아직 생각을 해본 적이 없어서 일단은 지금 사랑하는 제 스포츠에게 좀 더 많은 애정을 쏟고 싶습니다.▷ 주영진/앵커: 차준환 선수가 지금 가장 애정하고 사랑하는 것은 다름 아닌 피겨스케이팅이다. 4년 전에 기억하시죠? 저하고 지금 이번 인터뷰가 벌써 세 번째인가 그런데 말이죠.▶ 차준환/피겨스케이팅 선수: 맞습니다.▷ 주영진/앵커: 4년 전에 평창동계올림픽 마치고 제가 차준환 선수에게 던졌던 질문이 있어요. 4년 전에 뭐라고 답변했는지 기억나세요? 한번 볼까요?▷ 주영진/앵커: 저때도 어린 나이였음에도 불구하고 정말 차준환 선수의 피겨스케이팅에 대한 애정과 사랑을 느낄 수가 있네요. 차근차근 발전해나갔으면 좋겠다. 본인이 생각하기에 4년 전에 비해서 나는 어느 정도 발전했고. 이번에 동계올림픽 전에 국제 대회에서는 우승까지 했단 말이죠. 앞으로 4년 뒤에 이탈리아동계올림픽도 겨냥하고 있을 텐데 4년 뒤에는 어느 정도까지 본인이 가 있을 것이라고 생각하세요?▶ 차준환/피겨스케이팅 선수: 사실 마음가짐은 비슷한 것 같아요. 그런데 4년 뒤를 바라본다면 마찬가지로 좀 더 저의 페이스에 맞춰서 어떻게 보면 이번 베이징동계올림픽을 통해서 좀 더 피겨스케이팅을 사랑하는 마음을 갖게 되었고 제가 피겨스케이팅 선수로서 어느 쪽으로 좀 더 방향성을 잡고 발전해나가야 하는지 더 배우게 된 것 같아서 좀 더 그런 부분들을 더 보완해서 다음 올림픽에 출전하게 된다면 더 좋은 모습, 더 좋은 제가 원하는 과정을 즐기고 싶습니다.▷ 주영진/앵커: 차준환 선수의 경기하는 장면을 저희가 따로 영상으로 만들어봤는데 어떤 부분을 가장 잘하는지 저희가 잠깐 한번 영상 보면서 이야기를 한번 해보시죠. '차준환 선수의 필살기'라고 저희가 제목을 붙여봤는데 한번 볼까요?▷ 주영진/앵커: 저 마지막 저 장면은 저도 아까 잠깐 껐다가 다시 봤어요, 너무 궁금해서. 그런데 저거 너무 아름다웠어요. 여자 선수들보다 어떻게 보면 더 유연하다, 더 우아하다 이런 평가까지 받고 있던데 저 기술의 제목이 이름이 있습니까?▶ 차준환/피겨스케이팅 선수: 네. 이나바우어라는 기술인데요.▷ 주영진/앵커: 이나바우어.▶ 차준환/피겨스케이팅 선수: 사실 저 동작을 좀 오랜 시간 동안 발전시키면서 해왔는데 특히나 이번 시즌 프로그램 같은 경우에는 좀 더 음악과 어떻게 하면 좀 더 매치시키면서 그런 좋은 에너지, 시너지를 낼 수 있을까 고민하다가 저렇게 또 구상을 하게 된 것 같습니다.▷ 주영진/앵커: 정말 아름다워요. 4년 뒤에도 저 모습, 더 발전된 모습 저희가 볼 수 있는 거죠?▶ 차준환/피겨스케이팅 선수: 최선을 다하겠습니다.▷ 주영진/앵커: 그렇죠? 알겠습니다. 아까 말씀하신 것 중에 성적보다는 오히려 내가 할 수 있는 연기를 유감없이 펼치는 것, 정말 그런 모습 앞으로도 기대하겠습니다.▶ 차준환/피겨스케이팅 선수: 감사합니다.▷ 주영진/앵커: 차준환 선수 잠깐 더 앉아 계시고요. 주영진의 뉴스브리핑 너무 시간이 짧아서 아쉬운데 말이죠. 잠시 후에 다시 돌아오도록 하겠습니다.▷ 주영진/앵커: 블랙핑크 멤버 로제가 부른 'On The Ground' 맞습니까?▶ 차준환/피겨스케이팅 선수: 네, 맞습니다.▷ 주영진/앵커: 차준환 선수가 가장 좋아하는 노래.▶ 차준환/피겨스케이팅 선수: 네, 지금 가장 좋아하는 노래입니다.▷ 주영진/앵커: 노래를 가장 좋아하시는 겁니까, 가수를 좋아하시는 겁니까?▶ 차준환/피겨스케이팅 선수: 네.▷ 주영진/앵커: 가수도 좋아한다는 말씀으로 알아듣도록 하겠습니다. 이 노래는 뭐 특별히 가사가 마음에 드세요, 어떠세요? 영어 노래던데.▶ 차준환/피겨스케이팅 선수: 일단 가사도 굉장히 좋은 것 같고요. 또 그냥 몸 풀 때 좀 적당한 텐션의 음악을 듣는 걸 좋아하는데 제가 몸 풀 때도 특히 딱 좋은 텐션인 것 같아서.▷ 주영진/앵커: 첫 시작부터 가사가 좋네요. '내 삶은 마술과도 같고 대단히 환상적이다' 라는 가사가 상당히 또 가슴에 와닿는데 차준환 선수 혹시 소울푸드가 치킨입니까? 베이징에서 그 얘기 차준환 선수도 하신 거예요?▶ 차준환/피겨스케이팅 선수: 네.▷ 주영진/앵커: 치킨을 좋아한다.그러면 베이징에서도 먹었습니까?▶ 차준환/피겨스케이팅 선수: 베이징에서는 아쉽게 못 먹고.▷ 주영진/앵커: 우리나라처럼 만드는 치킨은 없겠죠.▶ 차준환/피겨스케이팅 선수: 그렇죠.▷ 주영진/앵커: 귀국하자마자 그러면.▶ 차준환/피겨스케이팅 선수: 귀국하자마자 사실 먹고 싶었는데 제가 또 세계선수권이 있는 바람에 준비를 하고자.▷ 주영진/앵커: 계속 그러면 또 음식도 관리를 해야 하는군요.▶ 차준환/피겨스케이팅 선수: 어느 정도는 조금씩 관리하고 있습니다.▷ 주영진/앵커: 그러면 세계선수권까지는 치킨 못 드시는 거예요?▶ 차준환/피겨스케이팅 선수: 어떤 기회가 된다면 먹겠지만.▷ 주영진/앵커: 우리 차준환 선수에게도 회장님이 치킨연금 약속하셨습니까? 이 자리를 빌려서 주영진의 뉴스브리핑을 통해서 약속받으셔야겠네요.▶ 차준환/피겨스케이팅 선수: 안녕하세요, 회장님.▷ 주영진/앵커: 차준환 선수 정말로 앞으로도 계속해서 우리 팬분들이 원하는 그런 차준환 선수의 모습, 너무 큰 부담은 갖지 마시고요. 멋진 모습 기대하도록 하겠습니다.▶ 차준환/피겨스케이팅 선수: 감사합니다.▷ 주영진/앵커: 차준환 선수와의 인터뷰를 끝으로 주영진의 뉴스브리핑 여기서 인사드리도록 하겠습니다. 다음 주 월요일에 다시 찾아뵙겠습니다.(SBS 디지털뉴스국)