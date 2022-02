2월 4일 베이징 캐피털 실내 경기장에서 열린 2022 베이징동계올림픽 피겨 단체전 페어쇼트.



이탈리아의 델라 모니카, 구아리제 선수가 'Let It Be' 음악에 맞춰 연기를 펼쳤습니다.



경기 도중 델라 모니카 선수에게서 두 번의 점프 실수가 나왔습니다.



60.30점으로 마무리하는 이탈리아 팀입니다.



(SBS 디지털뉴스국)