[취재파일] 동아시아 집결 美 항모급 5척 중 4척 뭉쳤다…역대급 무력 시위

필리핀해를 꽉 채운 美 · 日 항모급 5척

우크라이나도 불안한데 동아시아로 몰려든 항모들

현재 동아시아 바다에 미 해군 핵 추진 항모 3척과 강습상륙함 2척이 집결해 있습니다. 강습상륙함은 F-35B 수직이착륙 스텔스 전투기를 탑재하고 있어 항모에 버금가는 전력입니다. 미 해군의 항모급 5척이 동아시아에 포진해 미국의 숙적 중국과 연초부터 미사일을 연쇄 발사하는 북한을 압박하는 움직임입니다. 이번에는 특히 북한을 겨냥하는 분위기가 강합니다.미 해군의 막강 항모급 5척 중 4척이 뭉쳤습니다. 일본 해상자위대의 헬기 항모까지 가세해서 항모급 5척이 주도하는 초대형 훈련을 벌인 것입니다. 미 해군 7함대는 훈련 장소를 필리핀해라고 했는데 달리 표현하면 남중국해입니다. 대만과 멀지 않은 곳입니다. 무력시위의 규모가 워낙 압도적이어서 중국과 북한이 각각 어떻게 반응할지 주목됩니다.미 해군 7함대는 오늘(23일) 오후 트위터에 사진 4장을 올렸습니다. 사진을 보면 F-35C와 F/A-18, 정찰기 등이 비행하는 가운데 핵 추진 항모 2척이 선두에 섰습니다. 강습상륙함 2척과 일본 헬기 항모가 뒤를 따릅니다. 제일 후미는 미국의 미사일 구축함 5척이 맡았습니다.선두의 항모는 에이브러햄 링컨(CVN72)과 칼 빈슨(CVN70)입니다. 2열은 아메리카(LHA6)와 에섹스(LHD2) 강습상륙함, 그리고 일본 해상자위대의 휴가(DDH181) 헬기 항모입니다. 로널드 레이건(CVN76)을 제외하고 동아시아 집결 미 해군 항모급 전력이 모두 모인 것입니다.사진 중에는 링컨과 빈슨 항모에서 동시에 F-35C가 이륙하는 장면도 있습니다. 에이브러햄 링컨과 칼 빈슨은 F-35C를 함재기로 쓰는 최강의 해상 전력입니다. 아메리카와 에섹스는 F-35B를 싣고 있습니다. 미 해군의 최신예 항모급 전력들이 한자리에서 힘자랑을 한 것입니다. 미 해군은 어제 필리핀해에서 실시된 이 훈련에 대해 "자유롭고 개방적인 인도태평양 지역을 보호하기 위해 실시된 훈련(training to preserve and protect a free and open Indo-Pacific region)"이라고 밝혔습니다.미국의 권위 있는 해군 연구기관인 USNI(The United States Naval Institute)는 작전 중인 미 해군 항모들의 위치를 한 달에 2번꼴로 공개합니다. 지난 18일 USNI가 제공한 정보에 따르면 전 세계에서 작전하는 미 해군 항모급은 총 6척이고, 이 가운데 5척이 동아시아에 배치됐습니다. 우크라이나 사태를 대비한 듯 지중해에 전개된 해리 트루먼 항모를 제외하면 미 해군의 대형 해상 전력이 모조리 중국과 북한을 둘러쌌습니다.현재 괌에는 미 해군 핵전략잠수함 네바다(SSBN-733)가 정박 중입니다. 핵탄두를 탑재할 수 있는 SLBM인 트라이던트 20발로 무장한 미 해군 전략자산입니다. 미 해군은 이런 네바다 함의 내부를 공개하더니 지난 18일엔 태평양함대 잠수함 사령관이 나서 “2개의 완전한 적을 저지해야 한다”고 공개 메시지를 날렸습니다. 북한과 중국을 향한 묵직한 압박으로 들렸습니다.중국 베이징 동계 올림픽이 곧 개막하는데 미국은 개의치 않고 동아시아가 포함된 인도태평양에 전력을 집중하고 있습니다. 대놓고 올림픽의 판을 깨려는 의도는 아닐 것입니다. 그래서 연초부터 연쇄적으로 미사일을 쏘며 핵 실험과 ICBM 시험발사 모라토리엄 철회를 시사한 북한이 한발 더 나아갈 것에 대비한 미국의 조치라는 해석이 많습니다.