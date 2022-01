[취재파일] '예술' 코드로 읽는 코로나 이후의 세상 변화

[1] 국립중앙박물관 2층에 위치한 '사유의 방'은 국립중앙박물관에서 처음으로 건축가(최욱 원오원 아키텍츠 대표)와 콜라보해 공간까지 같이 기획한 상설전시입니다. 신소연 학예연구사는 2021년 11월12일 시작된 '사유의 방' 전시에 1월 12일까지 총11만 5천명이 방문 한 것으로 추산했습니다.

['사유와 성찰'에서 위안을 얻는 시대]

[코로나 이후 예술계의 주요 화두]- "지구 환경", "미래 세대", "타인에 대한 공감"

이대형 감독 인터뷰 모습, 지난 13일, SBS 목동 본사

['바이오필리아(녹색갈증)'에 높아지는 세계적 관심!]

[2] 바이오필리아(biophilia)는 생명을 뜻하는 ‘바이오’와 사랑을 뜻하는 ‘필리아’가 조합된 용어로 자연과 생명에 대한 인간의 사랑을 의미하며 국내에서는 ‘녹색갈증’으로 번역되기도 했다. 정신분석학자이자 사회심리학자였던 에리히 프롬이 '생명이 있는 것에 끌리는 심리적 성향'을 설명하는데 ‘바이오필리아’라는 말을 처음 사용하였다. 이후 저명한 생물학자인 하버드대 생물학 교수 에드워드 윌슨이 1984년 <바이오필리아>라는 책을 출판하면서 이 용어가 널리 쓰이게 되었다.



에드워드 월슨은 그의 저서 <바이오필리아>에서 “생물을 탐구하고 생물과 친해지는 것, 살아 있는 창조물에 감성적 상징을 부여하는 것, 그리고 그것들을 신화와 종교 속으로 끌어 들이는 것은 바이오필리아의 문화적 진화에서 쉽게 찾아 볼 수 있는 기본적인 과정들이다. 다른 생물 종을 더 많이 이해할수록, 우리의 지식은 그것들의 거대한 다양성을 수용할 만큼 더 늘어나고, 그것들은 물론이고 필연적으로 우리 자신이 갖게 될 가치도 더 커진다“라고 주장했다.

['융합적 관점'의 부상!]

존 제라드(John Gerrard), <웨스턴 플래그(Western Flag)>, (스핀들톱, 텍사스) 2017 ©John Gerrard

이것을 상징적으로 보여주는 작가가 미국에 존 제라드라는 작가인데 <웨스턴 플래그>라고 석유가 불에 타는 연기를 가지고 깃발을 만든 작품이 있어요. 미디어 아트 작품인데 이 깃발이라는 게 인류가 항상 달을 정복할 때도 꽂았고 새로운 곳을 정복할 때 항상 꽂습니다. 그런데 존 제라드가 얘기하는 깃발은 '파국'의 깃발이거든요. 우리가 자본과 과학과 이런 것을 총동원해서 깃발을 꽂았는데, 그 깃발이라는 것이 결국에는 ‘죽음’을 상징하고 ‘인류의 파멸’을 상징할 수도 있다는 것을 이제는 좀 생각해야되는 것 같아요.



인간이 올바르게 걸어갈 수 있는 이유는 각각의 장기와 각각의 기능들이 굉장히 섬세하게 유기적으로 연결되어서 서로가 서로의 어떤 영향을 주고 받기 때문인데, 우리의 산업화, 분업화 시대에는 그러지 못했죠. 그래서 환경 분야나 예술 분야, 문학 분야 등에서 어떤 경고의 콜을 줘도 듣지 못했던 거죠. 그래서 요즘은 이제 '생태학적인 상상력'이 중요하다는 얘기를 하죠. '예술적 상상력'도 중요하고, '과학적인 실천력'도 중요하고요. 이제는 이런 모든 것들이 함께 중요하지, 어느 하나에만 주목해서는 우리 인류가 올바로 직립보행하기 어려울 것 같아요.



저희가 최근에 국립중앙박물관 ‘사유의 방’에 다녀왔는데, 뭔가 계속 일 중독처럼 쌓기만 하는 삶을 살아오다가, 넓고 뻥 뚫린 공간에서 반가사유상을 접하고 나니까, 뭔가를 비우고 성찰하고 사유하고 그런 시간이 되게 필요했는데, 아까 말씀하신 것처럼 낭떠러지인 줄도 모르고 달려오기만 했던 것은 아닌가 하는 생각이 들더라고요. 또 새삼 넓고 높은 국립중앙박물관 자체도 너무 시원하게 느껴지면서, 코로나 동안 크게 인지하지 못했던 ‘사유와 공간’에 대해 더 생각하게 되었습니다.



저도 지난해 11월 비슷한 경험을 했는데, 미국 애리조나주에 제임스 터렐이라는 작가님이 계신데 1979년도에 휴화산을 하나 샀어요. 그리고 지금까지 화산을 설치 미술 작품으로 작업을 해오고 있습니다. 이 분이 만든 작품이 <로든 크레이터(분화구)>라는 작품인데요. 최근 그 화산 꼭대기에 올라가서 작품을 볼 기회가 있었습니다.

['지구의 그림자'를 보다!]

제임스 터렐(James Turrell), 로든 크레이터(Roden Crater), (미국 애리조나) © Florian Holzherr

그런데 해 질 녘에 작가님께서 “화산 꼭대기에서 ‘지구의 그림자’를 보여줄게.” 그러시는 거예요. ‘지구의 그림자’라는 단어도 굉장히 생소했고, 과학적으로 그것을 볼 수 있나 라는 의문도 들었는데요. 그런데 '로든 분화구' 꼭대기에서 작가님이 알려주신 해가 지는 방향을 보니 정말 이 지평선에서 점점 검붉게 올라오면서 지구의 그림자가 하늘에 맺히더라고요. 대기에. 그것을 보면서 1979년도에 화산을 사서 지금까지 거기서 하나의 작업을 지속해오는 것도 놀랍고, 지구의 그림자를 읽어 내시는 것도 놀랍더라고요.



그 분이 명언을 하나 하시는데 “어둠은, 밤은 (하늘에서) 내려오는 것이 아니고 지표면에서 올라간다.”는 얘기를 해요. “땅에서부터 올라가는게 밤이다.” 그런데 실제 과학적으로 그게 맞더라고요. 그 분이 천문학을 전공하셨다 보니, 동양과 서양 또 별과 관련된 신화를 지구 생태와 연결해서 말씀하시는데 상상력의 폭이 굉장히 충격적이었고요.



저 스스로도 현대 미술의 외연을 넓히기 위해 애를 많이 썼는데, 그가 관찰하는 대상은 인류를 넘어서 우주까지 또 우주와 지구와의 관계, 심지어 잡초의 생태 이런 것까지 면밀하게 관찰을 하면서 작업의 바탕으로 동원하는 것을 보면서 예술가의 상상력이라는 것이 대단하구나 느꼈습니다.

제임스 터렐의 <로든 크레이터> 화산 중심부에서 300미터 터널을 통해 바라본 애리조나의 하늘 풍경 © 이대형

로든 크레이터> 300미터 터널 아래에 맺힌 태양의 표면 이미지 © 이대형

["예술이 세상을 바꾸지는 못하지만, 세상을 바꾸는 사람들을 변화시킨다"]

바히아 쉐하브(Bahia Shehab), <쓰레기 피라미드(Pyramids of Garbage)>, (카이로, 이집트) 2020 © Bahia Shehab

["실험과 실천...그리고 공감"]

[3] '비엔날레'란 2년마다 열리는 대규모 국제 미술전시회로, 그 가운데서도 역사가 길고 가장 인정받는 것이 베니스 비엔날레이다.

2017년 베니스 비엔날레 한국관 예술 감독 당시 모습 ©이대형