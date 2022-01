조회수 1억 8천만 돌파! '오징어게임' 아카펠라 영상의 주인공ㅣ메이트리 장상인, 강수경 [커튼콜]

▶ <골룸: 골라듣는 뉴스룸> 팟캐스트는 '팟빵', '네이버 오디오클립', '애플 팟캐스트'에서도 들을 수 있습니다.

커튼콜 121회에서는 아카펠라 그룹 메이트리의 리더이자 보컬 퍼커션 장상인 씨와 알토 강수경 씨를 만납니다.메이트리는 넷플릭스 '오징어 게임' OST 아카펠라 영상으로 유튜브 조회수 1억 8천만 회를 넘어선 화제의 그룹입니다.'오징어 게임' OST 뿐 아니라 전화벨 소리, 컴퓨터 켤 때 소리, 게임 효과음 등 일상의 소리를 완벽하게 사람의 목소리만으로 표현해냅니다.메이트리는 코로나 이후 공연이 어려워지면서 올리기 시작한 이 효과음 시리즈 영상으로 그야말로 글로벌 '대박'을 터뜨렸는데요,지금도 매주 금요일 업데이트되는 영상을 기다리는 팬들이 많습니다.메이트리는 장상인, 강수경, 김원종, 임수연, 권영훈으로 구성된 5인조 아카펠라 그룹인데요,장상인 씨와 강수경 씨는 2000년부터 함께 노래한 원년 멤버입니다.군 복무 시절 군가를 부를 때조차 화음을 넣었고,일상의 소음도 입으로 흉내 내는 게 버릇이라는 이들과 함께,악기 반주 없이 사람의 목소리만으로 만들어내는 아카펠라 음악의 매력을 탐구합니다.오늘 커튼콜에서는 화제의 커버 '오징어 게임' OST, Windows Sound Effect, History of Music Devices 등 효과음 시리즈 외에 다양한 아카펠라 곡들을 함께 들어봅니다.♬ When Snowflakes Fell on Your Head♬ 오징어게임♬ Windows Sound Effect♬ History of Music devices♬ 기억의 상자♬ 밀양아리랑진행: SBS 이병희 아나운서, 김수현 기자 l 출연: 메이트리 장상인, 강수경