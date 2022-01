어째 비행기를 탄 승객 중에 마스크를 쓴 사람이 하나도 없네요.



다들 방역 지침 따윈 나몰라라하는 모습입니다.



캐나다 퀘벡주의 방송 출연진과 SNS 유명 인사들로 밝혀졌는데요.



전세기를 빌려 멕시코 휴양지인 칸쿤으로 향하는 동안 이렇게 음주 가무파티를 벌였다고 합니다.



당시 현장을 담은 영상이 공개되자 비난이 쏟아지고 있습니다.



정부가 조사에 나섰고요, 캐나다의 항공사들도 승객과 승무원의 안전을 위해 앞으로 이들의 탑승을 거부하겠다고 밝혔습니다.



칸쿤에서 일정을 마친 이들은 돌아오는 항공편을 못 구해 발이 묶여있다고 하네요.



(화면출처 : 유튜브 Sub to me)