'다다다'와 '두두두' 어떻게 다를까요? 재즈 디바 나윤선에게 듣는 재즈의 세계 [커튼콜]

▶ <골룸: 골라듣는 뉴스룸> 팟캐스트는 '팟빵', '네이버 오디오클립', '애플 팟캐스트'에서도 들을 수 있습니다.

-

'팟빵' 접속하기

-

'네이버 오디오클립' 접속하기

-

'애플 팟캐스트'로 접속하기

커튼콜 2022년 첫 게스트는 세계를 매혹시킨 재즈 보컬리스트 나윤선 씨입니다.프랑스 문예공로훈장 수훈, 독일 에코 재즈상 수상, 유네스코 제정 세계 재즈의 날 기념공연 등 전세계에서 활약하는 한국 대표 재즈 보컬리스트 나윤선 씨가 새 음반 발매를 앞두고 커튼콜을 찾았습니다.1월말에 발표되는 'Waking World'는 나윤선 씨가 직접 작곡, 작사, 편곡까지 한 첫 음반인데요, 11집이지만 마치 1집을 만드는 것처럼 느껴졌다고 하죠.공연이 줄줄이 취소되고, 관객을 만나기 힘들었던 지난 2년, 좌절도 했지만 'It's OK!'라는 곡명처럼, 위로와 희망의 메시지를 음악에 담았습니다.신보 제작 뒷이야기와 함께 평범한 회사원이었던 나윤선 씨가 어떻게 뮤지컬 배우를 거쳐 재즈에 입문했는지, 재즈의 매력은 무엇인지, 즉흥연주는 어떻게 이뤄지는지, 국악과 재즈는 어떻게 통하는지, 궁금한 얘기들을 직접 들어봅니다.오늘 커튼콜에서는 신보의 타이틀 곡 Waking World와 함께, '목소리가 악기'라는 사실을 실감하게 하는 Asturias, Hallelujah, In My Heart도 들어봅니다.♬ Waking World♬ Asturias♬ Hallelujah♬ In My Heart진행: SBS 이병희 아나운서, 김수현 기자 l 출연: 나윤선 재즈보컬리스트