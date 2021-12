뼈가 시린 한파에도 겨울이 즐거운 이유는 바로 이런 것 때문 아닐까요. 해마다 이맘때면 중국의 꽁꽁 언 한 호수가 강태공들로 북새통을 이룬다고 하네요.



얼음 호수의 구멍 속에서 물고기들이 줄줄이 나옵니다.



크기도 하나같이 사람 팔뚝만 한데요. 2천여 년의 역사를 자랑하는 중국 지린성의 겨울낚시축제 현장입니다.



중국 10대 담수호 가운데 하나인 차간호에 모여 전자 장비 같은 것 없이 오직 그물과 뜰채만 이용하는 전통방식으로 물고기를 잡는 건데요. 이 물고기를 새해에 먹으면 복을 받는다는 믿음 때문에 평균기온 영화 20도의 엄동설한에도 항상 많은 사람들이 찾는다고 합니다.



차간호의 이 겨울 낚시는 2008년 중국의 국가급 무형문화재로도 지정됐다고 하네요.



(화면출처 : 유튜브 All In One , AgriCambo)