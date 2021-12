해마다 크리스마스면 어김없이 흘러나오는 노래죠.



머라이어 캐리의 'All I Want For Christmas Is You'가 앨범 판매고 1천만 장을 돌파해 다이아몬드 인증을 달성했습니다.



크리스마스 음원이 다이아몬드 인증을 받은 건 처음인데요, 미국 음반산업협회는 '음악사에 영원히 새겨질 놀라운 업적'이라고 평가했습니다.



'All I Want For Christmas Is You'는 지난 1994년 발매된 이후 연말마다 스테디셀러로 자리 잡았는데요, 올해도 전 세계 음악 차트를 역주행하며, 빌보드 메인 싱글 차트인 핫100에서는 단숨에 3위로 올라섰습니다.