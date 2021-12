중년 여성과 공범 잇따라 살해한 50대 구속…"도주 우려"

평소 알고 지낸 중년 여성을 살해하고 범행을 도운 공범마저 살해한 50대 남성이 구속됐습니다.



인천 미추홀경찰서는 강도살인과 사체유기 등 혐의로 50대 남성 A 씨는 구속했습니다.



정우영 인천지법 영장전담 부장판사는 "도주할 우려가 있다"며 A 씨의 구속 영장을 발부했습니다.



A 씨는 지난 4일 인천시 미추홀구 한 건물에서 평소 알고 지낸 50대 여성 B 씨를 목 졸라 살해하고 그의 신용카드를 이용해 현금 수백만 원을 인출 한 혐의를 받고 있습니다.



이후 그는 인천시 미추홀구 인하대역 인근에 주차된 승용차 트렁크에 B 씨 시신을 유기했습니다.



A 씨는 또 지난 5일 오후 인천시 중구 을왕리 인근 야산에서 공범인 40대 남성 C 씨를 둔기로 살해한 뒤 인근에 시신을 유기한 혐의도 받고 있습니다.



A 씨는 경찰 조사에서 공범을 살해한 이유를 추궁당하자 "금전 문제로 다투다가 C 씨가 경찰에 신고하겠다고 해 둔기로 때려죽였다"고 진술한 것으로 알려졌습니다.



A 씨는 또 "B 씨는 말다툼을 하다가 살해했다"면서도 처음부터 금품을 빼앗을 목적은 없었다는 취지의 주장을 한 것으로 전해졌습니다.



경찰은 여러 정황상 A 씨가 금품을 노리고 B 씨를 살해한 뒤 범행을 은폐하기 위해 C 씨도 살해한 것으로 보고 정확한 사건 경위를 추가로 조사하고 있습니다.



(사진=연합뉴스)