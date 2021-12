경찰은 인천에서 평소 알고 지낸 여성을 살해한 뒤 공범까지 살해한 혐의로 붙잡힌 50대 남성 A 씨에 대한 구속 영장을 신청했다고 밝혔습니다.



A 씨는 지난 4일 오전 인천시 미추홀구 한 건물에서 50대 여성 B 씨를 살해하고 금품 수백만 원을 빼앗은 혐의를 받고 있습니다.



그는 또 전날 오후 중구 을왕리 인근 야산에서 공범인 40대 남성 C 씨를 살해한 혐의를 받습니다.



경찰은 A 씨가 금전적인 이유로 B씨를 살해한 뒤 범행을 은폐하기 위해 C 씨까지 살해했을 가능성을 열어두고 범행 동기를 조사하고 있습니다.



또, 국립과학수사연구원에 B 씨와 C 씨의 시신 부검을 의뢰해 범행 수법 등 정확한 사건 경위를 추가로 조사할 예정입니다.



