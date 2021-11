메시의 환상 플레이를 스크린으로…CGV, '파리 생제르맹' 경기 생중계

유럽 축구 5대 리그 중 하나인 프랑스 리그앙(Ligue1) 경기를 CGV에서 생중계로 즐길 수 있게 됐다.



CGV가 오는 28일에 파리 생제르맹 FC와 AS 생테티엔의 리그앙(리그1) 경기를 CGV강남에서 생중계한다고 23일 밝혔다.



파리 생제르맹 FC는 메시, 네이마르, 음바페 등 세계적인 스타들이 대거 소속된 리그앙 유럽명문팀이다. 리그앙은 프랑스 프로축구 1부 리그로 상위 팀들이 UEFA 챔피언스리그(UEFA Champions League)에 참가하게 돼 많은 축구 팬들의 관심을 갖고 있는 대회다. 이번 극장 생중계는 파리 생제르맹 FC의 공식 행사로 풋볼 컬쳐 매거진인 오버더피치와 협업해 진행하는 것으로 파리 생제르맹 축구 팬들의 많은 참여가 있을 것으로 기대된다.



CGV강남에서 오후 9시부터 생중계되는 파리 생제르맹 FC 와 AS 생테티엔의 경기에서는 축구의 신이라 불리는 리오넬 메시와 차세대 슈퍼스타 킬리안 음바페의 플레이를 극장의 대형 스크린으로 더욱 생생하게 볼 수 있다.



경기 1시간 전인 오후 8시부터는 6층 상영관 앞 로비에서 리그 트로피 모형 전시 및 오버더피치의 PSG 팝업 스토어가 열리고, 디제잉 파티도 진행돼 축구 팬들에게 특별한 시간을 선사할 예정이다.



이번 극장 생중계를 기념해, CGV에서 경기를 관람하는 고객들에게는 파리 생제르맹(PSG)의 공식 유니폼을 비롯해 파트너사인 EA 스포츠의 게임 최신작 피파22와 아코르 호텔 숙박권 등을 추첨을 통해 선물할 예정이다.



CGV강남 1관에서 진행되는 이번 '파리 생제르맹 FC vs AS 생테티엔' 생중계 티켓가는 2만원이다. 예매 및 이벤트 관련 자세한 내용은 CGV 모바일 앱과 홈페이지에서 확인 가능하다.



이후민 CGV 영업마케팅담당은 "메시와 음바페가 출전 예정인 경기를 극장의 대형 스크린과 풍부한 사운드, 편안한 좌석에서 생중계로 보면 더욱 몰입해서 즐길 수 있을 것"이라며 "축구 팬들이 함께 모인 극장에서 친구나 연인과 함께 좋아하는 팀을 응원하는 소중한 시간 되시길 바란다"고 말했다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)