BTS, 아시아 첫 'AMA 대상'…'3개 부문' 트로피 들었다

그룹 방탄소년단이 22일(이하 한국 시간) 미국 3대 음악 시상식으로 꼽히는 '아메리칸 뮤직 어워즈'(American Music Awards·AMA)에서 대상에 해당하는 '아티스트 오브 더 이어'(Artist Of The Year)를 비롯해 3관왕에 올랐습니다.방탄소년단은 이날 미국 로스앤젤레스 마이크로소프트시어터에서 열린 시상식에서 아리아나 그란데, 드레이크, 올리비아 로드리고, 테일러 스위프트, 더 위켄드 등 내로라하는 팝스타들을 제치고 '아티스트 오브 더 이어' 상을 품에 안았습니다.한국인 가수는 물론 아시아 아티스트가 AMA에서 대상을 받은 것은 방탄소년단이 최초입니다.이들은 2013년 데뷔 이후 8년 만에 최고 영예를 누리게 됐습니다.앞서 방탄소년단은 '아티스트 오브 더 이어' 외에도 '페이보릿 팝 듀오 오어 그룹'(Favorite Pop Duo or Group)과 '페이보릿 팝송'(Favorite Pop Song) 등 3개 부문에서 후보에 올라 일찌감치 대상 수상 가능성이 거론됐습니다.이들은 실제로 이날 이 3개 부문에서 모두 트로피를 거머쥐는 데 성공했습니다.멤버 진은 '페이보릿 팝 듀오 오어 그룹'을 수상한 뒤 방탄소년단 히트곡 제목에 빗대어 아미를 향해 "여러분은 우리의 우주(Universe)"라고 소감을 밝혔습니다.RM은 '페이보릿 팝송'을 받은 뒤 "이 어려운 시기에 많은 이들에게 우리의 긍정적인 에너지를 주고 싶었다"고 말했습니다.방탄소년단은 이날 시상식에서 콜드플레이와 최초로 '마이 유니버스'(My Universe) 합동 무대를 선보여 전 세계 아미(방탄소년단 팬)를 열광케 했습니다.음악성과 작품성을 중시하는 '그래미어워즈'(Grammy Awards)와 달리 AMA는 상업적 성과와 대중성을 중요한 지표로 보기 때문에 방탄소년단에게 유리했다는 분석이 나옵니다.방탄소년단은 올해 '버터'(Butter)로 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 총 10주 1위를 차지하는 대성공을 거뒀습니다.이 외에도 '퍼미션 투 댄스'(Permission To Dance)와 밴드 콜드플레이와 협업한 '마이 유니버스'로도 핫 100 1위를 찍었습니다.평생 한 번 경험하기도 어려운 핫 100 정상을 올 한해에만 12번 찍은 것입니다.임진모 대중음악평론가는 "이번 AMA 대상 수상은 방탄소년단이 1960년대 비틀스, 1970년대 엘튼 존, 1980년대 마이클 잭슨, 1990년대 너바나, 2000년대 드레이크와 어깨를 나란히 하는 세계적인 슈퍼스타가 됐음을 만방에 알린 사건"이라고 평가했습니다.그러면서 "한 곡만 갑작스럽게 뜬 것이 아니라 2∼3년에 걸쳐 빌보드에서 사랑받고 팬덤이 막강하다는 것을 증명한 것"이라며 "전 세계 음악시장에서 방탄소년단이 새로운 지배자라는 것을 확인해준 것"이라고 강조했습니다.이번 AMA 대상 수상으로 데뷔 이후 최대 경사를 맞은 방탄소년단은 이후 24일 오전 '그래미 어워즈'(Grammy Awards) 후보 발표도 앞두고 있습니다.지난번 시상식에서는 '다이너마이트'(Dynamite) 등의 흥행을 앞세워 '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스' 후보에 올랐지만, 수상에는 실패했습니다.이에 방탄소년단이 올해 그래미 어워즈 '재수'에 성공해 AMA 대상에 이은 '겹경사'를 맞을지 가요계의 이목이 쏠리고 있습니다.방탄소년단은 이후 오는 27∼28일과 다음 달 1∼2일 미국 로스앤젤레스 소파이스타디움에서 2년 만의 오프라인 콘서트를 엽니다.다음 달 3일에는 미국 대형 음악축제인 '2021 징글볼(2021 Jingle Ball) 투어' 무대에 오릅니다.(사진=게티이미지코리아)