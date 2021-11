"또 하나의 자체 최고 기록"…세븐틴, 美 '빌보드 200' 2주 연속 차트인

그룹 세븐틴이 미니 9집으로 빌보드 메인차트에 진입했다.



미국 음악 전문 매체 빌보드가 9일(현지 시간) 발표한 최신 차트(11월 13일 자)에 따르면, 세븐틴이 지난달 22일 발매한 미니 9집 'Attacca'(아타카)가 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에서 151위를 기록, 2주 연속 차트인에 성공했다.



미니 9집 'Attacca'는 전작 미니 8집 'Your Choice'(유어 초이스)에 이어 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에 두 번째로 입성하며 전작의 기록보다 2계단 상승한 13위로 진입했고, 2주 연속 메인 앨범 차트에 이름을 올리며 또 하나의 자체 최고 기록을 세웠다.



앞서 세븐틴은 발매 직후 빌보드 차트(11월 6일 자) '아티스트 100' 10위에 등극, 미니 9집 'Attacca'는 '톱 앨범 세일즈', '톱 커런트 앨범 세일즈', '월드 앨범' 차트에서 1위를 기록하며 미니 8집 'Your Choice'에 이어 두 작품 연속 정상을 차지했다.



세븐틴은 미니 9집 'Attacca'로 초동 판매량 133만 5,862장을 기록하며 5연속 밀리언셀러를 달성, 올해 2연속 초동 밀리언셀러를 달성한 유일한 아티스트로 이름을 올렸다. 이는 방탄소년단의 싱글 CD 'Butter'(버터), 세븐틴의 미니 8집 'Your Choice'의 뒤를 잇는 초동 판매량 수치로 올해 발매한 앨범 중 3위를 기록했다.



더해 일본 오리콘 주간 앨범 랭킹에서는 11월 1일 자에 이어 11월 15일 자에서 정상을 탈환, 오리콘 데일리 앨범 랭킹에서도 11월 4일 자에 1위 자리를 되찾았다.



한편, 세븐틴은 오는 14일과 21일 오후 5시 온라인 생중계로 진행되는 'SEVENTEEN CONCERT <POWER OF LOVE>'를 개최한다.



사진=플레디스 엔터테인먼트



(SBS연예뉴스 강경윤 기자)