부소니 콩쿠르 우승의 숨은 조력자...'에드워드'는 누구인가ㅣ피아니스트 박재홍 [커튼콜]

커튼콜 113회에서는 피아니스트 박재홍씨를 만납니다.박재홍씨는 지난 9월, 이탈리아에서 열린 부소니 국제 콩쿠르에서 1위를 차지했습니다.부소니 콩쿠르는 역대 수상자 중 1위 없는 2위가 많아, 1위를 쉽게 허락하지 않는 '냉정한' 콩쿠르로 유명합니다.피아노 독주는 물론이고 실내악과 협주곡 등 다양한 레퍼토리로 여러 라운드를 치러야 해서, 참가자들에겐 피아노 연주 실력 뿐 아니라 강한 체력과 정신력이 필수입니다.이 어려운 대회에서 국내파 피아니스트 박재홍씨가 1위와 함께 부소니 작품 최고연주상, 실내악 최고연주상, 알리체 타르타로티 특별상, 키보드 커리어 개발 특별상 등 4개 부문 특별상을 수상했습니다.박재홍씨는 이 대회 내내 피아노 '에드워드'와 함께 했는데요,부소니 콩쿠르 참가자들이 치는 피아노들은 에드워드와 퍼디난드, 헨리, 비앙코, 볼리치네 등등, 각자의 특성에 맞는 이름을 갖고 있다고 합니다.부소니 콩쿠르 우승의 영광을 함께 한 '에드워드' 이야기부터, 스릴 넘치는 콩쿠르 진행 과정, 이탈리아에서 백신 접종하고 신문에 실린 일화 등등 흥미진진한 에피소드가 펼쳐집니다.오늘 커튼콜에서는 박재홍의 연주 실황도 함께 들어봅니다.♬ S. Rachmaninov: Concerto for Piano and Orchestra, No. 3, op. 30♬ J.S. BACH/F. BUSONI Choralvorspiel "Wachet auf, ruft uns die Stimme", BWV 645 - BV B 27 n.2♬ Beethoven Piano Concerto No.4음원 제공 : 경기필하모닉, 부소니 콩쿠르진행: SBS 이병희 아나운서, 김수현 기자 | 출연: 피아니스트 박재홍