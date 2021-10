BTS 오늘 1년 만에 온라인 콘서트…4K 고화질은 한정 판매

그룹 방탄소년단이 오늘(24일) 오후 6시 30분 온라인 콘서트 'BTS 퍼미션 투 댄스 온 스테이지' (BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE)를 엽니다.



소속사 빅히트뮤직에 따르면 이번 콘서트는 지난해 10월 10일부터 11일까지 열렸던 'BTS 맵 오브 더 솔 원' (BTS MAP OF THE SOUL ON:E) 이후 약 1년 만에 열리는 온라인 스트리밍 공연입니다.



방탄소년단은 국내 한 대형 스타디움에서 화려한 퍼포먼스에 무대 효과를 곁들여 주요 히트곡을 선보일 계획입니다.



이번 콘서트의 콘셉트는 '기쁨의 축제'로 공연명과 동일한 노래 '퍼미션 투 댄스' (PERMISSION TO DANCE)의 가사처럼 '어디에 있든 누구나 함께 춤추는 것을 허락받았다'는 메시지를 전할 예정입니다.



빅히트뮤직은 공연장 LED 화면 속 효과를 온라인 송출 화면에서도 그대로 접할 수 있는 '비주얼 이펙트 뷰 (Visual Effect View·VEV)기술을 적용해 그래픽과 중계 효과 등이 결합한 화면을 즐길 수 있다고 밝혔습니다.



일반 HD 화질 티켓은 시청 인원이 제한이 없지만 4K 고화질 싱글뷰가 포함된 상품은 한정 판매됩니다.



빅히트뮤직은 전 세계 각국의 팬들을 위해 영문, 일문, 중문 등 3개 국어 자막을 제공합니다.



(사진=빅히트뮤직 제공, 연합뉴스)