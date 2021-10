장윤주, 정호연에 '오징어게임' 초대받았다 "나 게임 못하는데"

모델 겸 배우 장윤주가 후배 정호연에게 '오징어게임' 초대장과 굿즈를 받았다.장윤주는 9월 30일 자신의 SNS에 "새벽이에게 받은 초대장. 어떻게 할까요? 나 게임 진짜 못하는데. 고무줄 놀이는 자신 있어"라는 글과 사진을 공개했다.공개한 사진에는 정호연에게 선물 받은 넷플릭스 오리지널 드라마 '오징어 게임' 초대장과 초록색 트레이닝복, 흰 티셔츠 등 굿즈들의 모습이 담겼다. '오징어게임'을 상징하는 '○△□'가 찍힌 초대장에는 "WILL YOU JOIN THE GAME?(게임에 참여하시겠습니까?)"라는 문구가 적혀 있다.또 장윤주는 '#늘 꿈이 있던 호연아' '#진심 멋지고 언제나 축복한다' 라는 해시태그를 덧붙였다. 모델 출신으로 배우의 길을 걷고 있는 장윤주가 선배로서 후배인 정호연을 응원하는 마음이 시선을 모은다.장윤주의 SNS 게시물에 정호연은 "감사합니다 언니. 사랑해요"라는 댓글로 화답했다.정호연은 '오징어게임'에 새벽 역으로 출연, 드라마의 인기와 함께 전세계적인 화제를 모으고 있다.[사진=장윤주 인스타그램 캡처, 넷플릭스 제공](SBS연예뉴스 강선애 기자)