[Pick] 여친 前 남친 찾아가 흉기 휘둘러…싸움 말리던 10대 숨져

싸움을 말리던 10대를 살해한 혐의로 20대 남성이 구속됐습니다. 당시 가해자는 흉기를 들고 여자친구의 전 남자친구를 찾아간 것으로 확인됐습니다.전북 완주경찰서는 살인 혐의로 27살 A 씨를 구속했다고 27일 밝혔습니다. A 씨는 지난 25일 오전 4시 44분쯤 완주군 이서면의 한 노래방을 찾아가 19살 B 군을 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받습니다.B 군은 A 씨가 휘두른 흉기에 등과 복부 등을 여러 차례 찔렸고, 심정지 상태로 병원에 이송됐으나 끝내 숨진 것으로 알려졌습니다.A 씨는 신고를 받고 출동한 경찰에 의해 현장에서 체포됐습니다.경찰에 따르면 A 씨는 이날 여자친구와 함께 술을 마시던 중 전 남자친구 C 씨에 관한 이야기를 나누다 말다툼을 벌인 것으로 알려졌습니다.화가 난 A 씨는 C 씨에게 직접 전화를 걸어 실랑이를 벌였고, 격분한 나머지 흉기를 들고 C 씨가 종업원으로 근무하고 있던 노래방을 찾아간 것으로 밝혀졌습니다.그러나 이 과정에서 C 씨가 아닌 싸움을 말리던 C 씨의 지인 B 군을 흉기로 찌른 것으로 전해졌습니다.경찰 관계자는 "실질 심사를 통해 법원으로부터 영장을 발부받았다"면서 "A 씨를 구속하고 정확한 사건 경위를 조사하는 중"이라고 밝혔습니다.'뉴스 픽'입니다.(사진=연합뉴스)