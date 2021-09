'시카고' 21년, 이제 등으로도 연기해요…관록의 뮤지컬 배우 최정원 [커튼콜]

커튼콜 108회에서는 지난주에 이어 뮤지컬 배우 최정원씨를 만납니다.뮤지컬 배우 최정원의 대표작에서 빼놓을 수 없는 두 가지 작품이 있습니다.바로 뮤지컬 '시카고'와 '맘마미아'입니다.뮤지컬 시카고의 한국 초연부터 단 한 번도 빠짐 없이 무대에 오르며 록시 하트와 벨마 켈리를 연기했고,뮤지컬 맘마미아에서는 도나 역으로 천 회 공연이라는 기록을 세웠습니다.어느덧 데뷔 33년차를 맞은 최정원씨가 1세대 뮤지컬 배우로서 지나쳤던 기념비적인 순간들을 되짚어보고,뮤지컬 배우 최정원이 그리는 미래는 어떤 모습인지 들어봤습니다.기승전결이 있는 '최정원'이란 뮤지컬을 커튼콜에서 단독 공개합니다.오늘 커튼콜에서는 최정원씨가 출연했던 뮤지컬의 실황 음원을 함께 들어봅니다.♬ ALL THAT JAZZ - 뮤지컬 시카고 中♬ THE WINNER TAKES IT ALL - 뮤지컬 맘마미아 中♬ DANCING QUEEN - 뮤지컬 맘마미아 中진행: SBS 장선이 기자, 김수현 기자 | 출연: 최정원