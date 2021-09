영국, 12∼15세에 화이자 백신 '1회 접종 권고'

영국에서 논란 끝에 만 12∼15세 청소년 대상 코로나19 백신 접종 권고가 나왔습니다.



영국 최고 의료 책임자들은 현지시간 13일 12∼15세 백신 접종이 학교 문을 닫지 않을 방안이라며 이런 결정을 내렸다고 BBC가 보도했습니다.



이에 따라 정부는 다음 주부터 해당 연령대에 대한 화이자 백신 접종을 시작할 것으로 전망됩니다.



권고가 나오기에 앞서 영국 백신 접종 및 면역 공동위원회 (The Joint Committee on Vaccination and Immunisation·JCVI)는 건강 측면에서만 보면 12∼15세 백신 접종의 이득이 미미하다고 판단했습니다.



다만, 최종 결정 시 그 밖의 요인들을 함께 고려하라고 권했습니다.



크리스 휘티 잉글랜드 최고 의료 책임자는 "어려운 결정"이었다고 토로하며 학교 운영 차질이 청소년 정신 건강에 미치는 영향이 백신 접종 권고로 기울게 된 배경이라고 설명했습니다.



그러나 그는 2회가 아닌 1회 접종을 권고하며, 1회만 맞아도 백신 접종에 따른 이득은 대부분 얻을 수 있지만 2회 접종 시에는 심근염 부작용 위험이 살짝 더 올라가기 때문이라고 설명했습니다.



의료진들은 청소년 백신 접종의 이점은 어른들의 경우처럼 명백하지 않기 때문에 부모와 자녀 모두 접종 이득과 부작용, 그 사이의 균형에 관해 잘 이해해야 한다고 말했습니다.



휘티 교수는 청소년 접종은 강하게 부추기지 않을 것이라고 덧붙였습니다.



다만, 코로나19 백신은 부모가 반대해도 12∼15세 청소년이 원하면 맞을 수 있습니다.