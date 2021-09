영국 코로나19 대응 다음 단계로…규제 더 풀고 백신 강조

영국이 코로나19 대응 다음 단계로 들어서며 봉쇄 권한을 없애고 백신여권 도입 계획을 삭제하는 등 규제는 더 푸는 대신 백신 접종을 강조하고 있습니다.



사지드 자비드 영국 보건장관은 12일(현지시간) BBC 인터뷰에서 백신여권을 도입하지 않는다고 밝혔습니다.



영국 정부는 이달 말에 나이트클럽과 대형 행사장 등에 백신여권을 도입하려고 했으나 관련 업계와 집권당인 보수당에서 강하게 반발하자 급하게 방향을 선회했습니다.



나딤 자하위 백신담당 정무차관이 이달 말부터 대규모 인파가 모이는 장소에 백신여권을 도입할 계획이며, 겨울에 방역 규제를 다시 조이지 않으려면 이것이 가장 좋은 방안이라고 말한 지 1주일도 지나지 않았는데 방침을 바꾼 겁니다.



보리스 존슨 총리도 14일 겨울철 코로나19 대응 방안을 발표하면서 백신여권 계획은 뺀다고 더 타임스와 스카이뉴스 등이 보도했습니다.



존슨 총리는 이날 코로나19 백신 부스터샷 개시를 알릴 예정입니다.



자세한 내용은 영국 백신 접종 및 면역 공동위원회 (The Joint Committee on Vaccination and Immunisation·JCVI)가 13일 정부에 부스터샷 관련 보고를 하면서 결정될 것으로 보입니다.



또, 정부 의료 책임자들은 12∼15세 백신 접종을 22일부터 시작하는 계획을 공개할 것으로 예상된다고 더 타임스는 전했습니다.



메일 온 선데이는 영국에서 백신을 2회 접종하고 귀국할 때는 비싼 유전자증폭(PCR) 검사 대신 신속검사만 받아도 된다고 보도했습니다.



이와 함께 정부는 코로나바이러스법 2020에서 식당과 펍 등을 닫게 하는 등 경제를 봉쇄하고 행사나 모임에 규제를 부과하는 권한 등을 폐지합니다.



일시적으로 학교를 닫거나 접근을 제한하는 권한과 감염된 사람들을 억류하는 권한도 없앱니다.



이는 다시 완전 봉쇄를 하지는 않겠다는 신호라고 더 타임스는 평가했습니다.



다만 자가격리 1일차부터 병가급여를 지급하거나 학교가 정부 지침을 거스르며 닫으려고 하면 계속 열어두게 하는 등 공공 안전과 지원을 위해 중요한 권한은 남겨두게 됩니다.



또, 코로나19 감염 시 자가격리 규정은 유지됩니다.



존슨 총리는 "우리 일상이 정상같이 돌아왔다"며 "백신 덕분에 이제는 필요 없는 권한을 삭제하기로 했으며, 코로나19 대응의 다음 단계에 곧 들어가겠다"고 말했습니다.



존슨 총리는 백신이 코로나19 방어의 최일선이라고 강조하고 있습니다.



영국은 지난 7일간 코로나19 확진자가 약 26만명, 사망자는 1천명으로 하루 평균 각각 3만7천명과 140명에 달합니다.



총리실도 코로나19가 독감과 다른 호흡기 바이러스와 함께 도는 가운데 새로운 변이 위협도 있어서 가을과 겨울 상황을 예측하기 어렵다고 인정했습니다.



영국에선 16세 이상 80%가 백신 2차 접종을 마쳤습니다.



(사진=게티이미지코리아)