'솔로 데뷔 D-1' DAY6 Young K, 신곡 '끝까지 안아 줄게' MV 티저 최초 공개

DAY6(데이식스) 멤버 Young K(영케이)가 솔로 데뷔를 하루 앞두고 타이틀곡 '끝까지 안아 줄게' 뮤직비디오 티저를 최초 공개했다.



Young K는 오는 6일 첫 번째 미니 앨범 'Eternal'(이터널)을 발매하고 솔로 데뷔한다. 이에 앞서 5일 0시에는 공식 SNS 채널에 타이틀곡 '끝까지 안아 줄게' 뮤비 티저를 게재하고 분위기를 뜨겁게 달궜다.



티저 속 Young K는 도시가 화염으로 뒤덮이는 극한의 상황에서도 끝까지 노래하고 있다. 무너져 내리는 외부 환경에 포효하면서도 이에 굴하지 않는 그의 모습은 "I won't ever let you cry"라는 가사와 어우러져 보는 이들에게 특별한 감정선을 전한다.



타이틀곡 '끝까지 안아 줄게'는 사랑하는 이에게 "내 모든 게 부서지는 한이 있어도 지켜 주겠다"고 말하는 맹세의 노래다. EMO 힙합 리듬에 록 사운드를 가미해 폭발하는 감성을 느낄 수 있고, Young K가 직접 써 내려간 노랫말은 리스너로 하여금 '내 편이 생긴 듯한 든든함'과 그의 순수한 진심을 여실히 깨닫게 한다.



Young K는 데뷔 6년 만에 발표하는 첫 솔로 앨범을 통해 '인간 강영현'과 '아티스트 Young K'를 이야기한다. 자신의 본명 강영현에서 착안해 '영원'이라는 뜻의 영단어로 신보명을 직접 네이밍했고, 이번에도 앨범 전곡의 작사, 작곡에 참여해 내면의 고민과 이야기를 진솔하게 담았다. 2015년 9월 밴드 DAY6로 데뷔해 보컬, 악기 연주 실력은 물론 뛰어난 작사, 작곡 능력으로 남다른 감수성을 자랑해 온 그는 차곡차곡 쌓아온 음악 히스토리를 집약한 신보로 자신의 진면목을 빛낼 예정이다.



한편 Young K의 미니 1집 'Eternal'은 9월 6일 오후 6시에 베일을 벗는다. 발매를 한 시간 앞둔 오후 5시에는 네이버 V LIVE(브이 라이브)와 공식 유튜브 채널에서 'Young K 1st Solo Album <Eternal> Studio Live'(영케이 첫 솔로 앨범 <이터널> 스튜디오 라이브)를 개최하고 팬들과 만난다.



(SBS연예뉴스 강경윤 기자)