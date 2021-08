"최후의 날 같았다" 카불공항 폭탄 테러…IS는 무엇을 노렸나

[주영진의 뉴스브리핑]



■ 방송 : SBS <주영진의 뉴스브리핑>

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 성일광 서강대 유로메나연구소 교수, 봉영식 연세대 통일연구원 전문연구위원

● 아프간 폭탄 테러…미라클 작전 성공



성일광 / 서강대 유로메나연구소 교수

"IS, 탈레반 알카에다보다 더 극악한 테러집단"

"IS, 국경 넘은 이슬람 국가 추구"

"IS, 탈레반이 미국과 협상하는 상황에 비판적 입장"



봉영식 / 연세대 통일연구원 전문연구위원

"미국내 바이든 비판 여론, 철수 결정 반대는 아냐"

"미군 철수는 하되, 피해 막지 못한 걸 비판하는 것 "

"미국의 보복 운운, 탈레반에 IS 동조 말라는 경고"



