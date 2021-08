"성폭력 피해자 투명인간 취급"…'장관 무능' 질타

<앵커>



성추행을 당했다고 신고한 뒤 극단적 선택을 한 해군 여성 부사관이 가해자로부터 투명인간 취급을 받으며 2차 가해를 당한 사실이 확인됐습니다. 이런 내용이 보고된 국회 상임위 회의에서는 국방부 장관 경질론이 다시 불거졌습니다.



한세현 기자의 보도입니다.



<기자>



해군 부사관 성추행 사망 사건에 대한 국회 현안 보고에서 국방부는 구속된 가해자 C 상사의 2차 가해가 확인됐다고 보고했습니다.



B 중사로부터 피해 사실을 접수한 주임 상사가 C 상사에게 행동에 주의하라는 말을 하자, C 상사가 B 중사를 두 달 넘게 '투명인간 취급'하는 무시 행위를 지속했다는 겁니다.



일부러 일을 시키지 않는 방식으로 B 중사를 압박했다는 유족들의 주장과도 같은 맥락입니다.



[B 중사 오빠 : 2차 가해를 가한 것이죠, 업무적으로. 동생이 참다가 참다가 안 되니까 와서 신고를 하고….]



서욱 국방장관은 또다시 철저한 수사를 약속했지만,



[서욱/국방장관 : 이번 사건도 2차 가해를 포함한 전 분야를 낱낱이 수사하여 엄정하게 처리하겠습니다.]



여야를 가리지 않고 질타가 쏟아졌습니다.



[김진표/민주당 의원 : 근본적으로 이 문제의 본질을 보고, 이걸 개선하려는 의지와 노력이 없어서…. 여기에 대해서 장관이 반성하셔야 해요.]



'장관 경질론'도 다시 불거졌습니다.



[하태경/국민의힘 의원 : 장관이 (피해자 보호) 지시를 했는데, 밑에서 항명을 했어요. 앞으로 군에서 일어날 일, 국방부 장관 감당할 수 있겠습니까?]



B 중사가 숨지기 전인 지난달 군 상부가 이미 사건을 보고받았다는 의혹도 제기됐는데,



[강대식/국민의힘 의원 : 7월경 2함대 소속 성고충전문상담관이 도서 지역 순회 상담했을 때 (성추행 사건을) 인지를 하고 상부에 보고했다….]



해군은 유선으로 상담은 했지만, B 중사가 피해 사실을 언급하지는 않았다며 의혹을 부인했습니다.



