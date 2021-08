"12세 때 밥 딜런에게 성폭행 당해"…68세 여성 소송에 美 발칵

노벨문학상을 수상한 미국 포크 음악의 대가 밥 딜런(80)이 50여년 전 10대 소녀를 성폭행한 혐의로 고소 당했다.16일(현지시간) CNN에 따르면 올해 68세인 여성 'JC'는 지난 13일 미국 뉴욕 맨해튼 대법원에 밥 딜런에게 성폭행을 당했다는 내용이 담긴 고소장을 제출했다.미국 코네티컷주 그린위치에 사는 이 여성은 소장에서 "밥 딜런이 서로 감정적 교감 관계를 맺은 후 1965년 4월 6주간 12세였던 나에게 그루밍 성폭력을 저질렀다"라고 주장했다. '그루밍 성폭력'은 피해자의 호감을 얻은 후 심리적으로 지배해 성폭력을 가하는 것을 의미한다.이 여성은 "당시 밥 딜런은 23∼24세였으며, 음악인이라는 지위를 활용해 나를 믿게 만들어 조종했다. 밥 딜런이 교감을 형성한 후 성폭력에 대해 저항할 수 없도록 했다"면서 "약물과 술을 공급하고 신체적 위해를 가하겠다는 위협으로 현재까지도 정신적으로 후유증을 겪고 있다"라고 주장했다. 밥 딜런에 대해 폭행, 구타, 구금, 정신적 고통 등의 가해 혐의를 제기했다.이번 소송은 뉴욕주가 1년 기한으로 시행하고 있는 성폭력 피해 아동법 만료를 하루 앞두고 이뤄졌다. 성폭력 피해 아동법은 아동 성폭력의 가해자인 성인을 상대로 한 민사 소송은 공소 시효를 폐지하는 법안이다.밥 딜런 측은 혐의를 부인하고 있다. 밥 딜런의 대변인은 "소송에서 제기된 내용은 사실이 아니다. 법적 대응할 것"이라고 반박했다.1962년에 데뷔한 밥 딜런은 미국 포크록의 대가로 전세계적인 인기를 누렸다. '노킹 온 헤븐스 도어(Knockin' On Heaven's Door)', '블로잉 인 더 윈드(Blowin' In The Wind)', '메이크 유 필 마이 러브(Make You Feel My Love)' 등은 아름다운 멜로디와 시적인 가사로 큰 사랑을 받았다. 음반 판매량은 1억 2천만 장에 달하며, 그래미 어워드에서도 총 11회나 수상했다. 2016년에는 가수 최초로 노벨문학상을 수상하기도 했다.<사진=영화 '노 디렉션 홈: 밥 딜런' 스틸>(SBS연예뉴스 김지혜 기자)