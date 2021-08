숨진 해군 여중사를 성추행한 혐의를 받는 C 상사의 구속영장 실질심사가 오늘(14일) 오전부터 진행됐습니다.



해군 군사법원은 오늘 오전 경기도 평택 해군 2함대사령부 군사법원에서 C 상사에 대한 영장 실질 심사를 진행했습니다.



C 상사는 지난 5월 27일 식당에서 자신과 같은 부대 후임인 여중사를 성추행한 혐의를 받고 있습니다.



C 상사의 구속 여부는 오늘 중에 결정될 전망입니다.