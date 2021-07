방탄소년단, BBC 라디오쇼 출연…"21세기 팝 아이콘이 온다"

그룹 방탄소년단(BTS)이 데뷔 후 처음으로 영국 BBC 유명 라디오 쇼인 '라이브 라운지'에 출연합니다.



소속사는 방탄소년단이 오는 27일(현지시간) BBC 라디오 1 '라이브 라운지'에서 무대를 선보인다고 오늘(23일) 밝혔습니다.



방탄소년단은 첫 영어 곡 '다이너마이트'를 비롯해 최근 발표한 신곡 '퍼미션 투 댄스'(Permission to Dance) 그리고 퍼프 대디, 페이스 에번스의 '아일 비 미싱 유'(I'll Be Missing You) 커버 무대를 꾸밉니다.



진행자인 아델 로버츠와 화상 인터뷰도 진행할 예정입니다.



로버츠는 "방탄소년단은 최근 수년간 많은 기록과 장벽, 경계를 깨트려 왔다. 마침내 세계 최고의 그룹을 초대하게 돼 엄청나게 흥분된다"고 소감을 전했습니다.



BBC 라디오 1 역시 트위터에 "'21세기 팝 아이콘' 방탄소년단이 '라이브 라운지'에 처음으로 출연한다"고 적었습니다.



'라이브 라운지'는 영국뿐만 아니라 세계적으로 사랑받는 라디오 쇼로 글로벌 아티스트가 출연해 퍼포먼스와 커버 무대를 펼칩니다.



앞서 푸 파이터스, 얼리샤 키스, 해리 스타일스, 테일러 스위프트 등 유명 가수들이 출연한 바 있습니다.



BBC 라디오 1을 통해 방송되는 이 프로그램은 유튜브 채널과 BBC 원, BBC 아이플레이어 등을 통해서도 볼 수 있습니다.



(사진=빅히트뮤직 제공, 연합뉴스)